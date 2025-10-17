SGK’dan Büyük Adım: Çalışmadan Emeklilik Başlıyor! Bu Şartları Taşıyanlar Artık Maaş Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sigorta primi eksik olan veya aktif olarak çalışmayan vatandaşlara emeklilik imkanı sunan sistem yeniden gündemde. İsteğe bağlı sigorta ile çalışmadan prim ödeyerek emekli olmanın yolu açılıyor. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, uzmanlar sistemin özellikle ev kadınları, esnaf ve serbest çalışanlar için önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Emeklilik için gereken üç temel şarttan biri olan prim, isteğe bağlı sigorta sistemiyle tamamlanabiliyor. Zorunlu sigortalı olarak çalışmayanlar veya ay içinde 30 günden az çalışanlar bu sisteme başvurabiliyor. 18 yaşını dolduran ve Türkiye’de ikamet eden herkes, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

PRİMLER NE KADAR?

İsteğe bağlı sigorta prim oranı, belirlenen aylık kazancın yüzde 32’si olarak hesaplanıyor. Mevcut asgari ücrete göre en düşük prim tutarı aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş. Bu rakam, isteğe bağlı sigortalının belirlediği kazanca göre artabiliyor.

HANGİ KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLİYOR?

İsteğe bağlı sigorta süresi Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Buna göre, kısmi emeklilik için en az 5400 prim günü, tam emeklilik içinse 9000 prim günü gerekiyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan kadınlarda bu süre 7200 gün olarak uygulanıyor. 2008 sonrasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

SSK’DAN EMEKLİLİK DE MÜMKÜN

Daha önce SSK kapsamında çalışması olup prim günü eksik olanlar, 1260 günden az isteğe bağlı prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabiliyor. Bu durumda SSK’dan emekli olma imkânı doğuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise emeklilik, en fazla prim ödenen kuruma göre belirleniyor.

DEVLETTEN PRİM DESTEĞİ GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletin karşılaması planlanıyor. Ayrıca, esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yalnızca esnafı değil, tüm Bağ-Kur’luları kapsarsa isteğe bağlı sigortalılar için de 1800 günlük avantaj sağlayabilir.

AİLEYE DE SAĞLIK GÜVENCESİ

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, diğer sigortalılar gibi genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor. Bu kapsamda yalnızca kendileri değil, eşleri ve çocukları da sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Kaynak: Takvim