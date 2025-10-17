Hurda Araç Teşviki ÖTV İndirimi Ne Zaman Başlayacak? Milyonlarca Araç Sahibi İçin Kritik Tarih Verildi! Listede 12 Model Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hurda araç teşviki yeniden gündemde. 2000 model ve öncesi araca sahip olan milyonlarca vatandaş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi olmanın hayalini kuruyor. Henüz resmi bir düzenleme Meclis’e sunulmasa da, sektör temsilcileri düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor. Ancak uzmanlar, kısa vadede teşvikin çıkmasının zor olduğunu belirtiyor.

ESKİ ARAÇLAR TRAFİKTE KALDI

Türkiye’de trafikteki her dört araçtan biri hurda yaşını geçti. Bu nedenle hurda teşviki hem çevre kirliliğini azaltmak hem de araç parkını yenilemek açısından önem taşıyor. Uygulama hayata geçerse, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya çıkararak ÖTV’siz şekilde yeni araç alabilecek. Ancak söylentiler bile otomobil fiyatlarını yukarı çekmeye başladı.

"MALİYE BAKANLIĞI ŞU ANDA SICAK BAKMIYOR"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, teşvik konusunda mali tarafın temkinli olduğunu belirterek, "Bugünkü koşullarda Maliye Bakanlığı bu konuya sıcak bakmıyor. Ancak sektör olarak böyle bir düzenlemenin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de çok sayıda eski araç var. Bu araçlar hem emisyon açısından çevreye zarar veriyor hem de trafikte güvenlik riski oluşturuyor" dedi.

"KISA VADEDE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin ise teşvikin yakın zamanda hayata geçirilmesinin zor olduğunu ifade etti. Şahin, “800 milyar liralık ÖTV hedefi olan bir devletin, dış ticaret açığını azaltmak için ithalatı kısıtlarken araç ithalatını artıracak bir düzenlemeye onay vermesi şu an için mümkün görünmüyor” diye konuştu.

2028 ÖNCESİ BEKLENMİYOR

Sektör temsilcilerine göre hurda teşvikinin kısa vadede çıkması beklenmiyor.

Şahin, hurda teşviki söylentilerinin bile piyasayı etkilediğini belirterek, “Eğer erken açıklama yapılırsa fırsatçılar devreye girer. Hurda kapsamındaki araçlar toplanır, fiyatlar artar. Vatandaş elindekini değerinin çok üstüne alır ama sonunda kar edemez” uyarısında bulundu. Sektör temsilcilerine göre hurda teşvikinin kısa vadede çıkması beklenmiyor. Uzman tahminleri, olası düzenlemenin 2028 Mayıs öncesi döneme kalabileceği yönünde.

HANGİ ARAÇLAR HURDA TEŞVİKİNDEN YARARLANACAK?

Teşvikten yararlanacak araçların Türkiye'de üretilmeleri şartı bulunuyor. Bu modellerden bazıları ise şu şekilde:

Togg T10X Toyota CH-R Hyundai Bayon Hyundai i20 Hyundai i10 Ford Tourneo Custom Ford E-Transit Ford Transit Fiat Fiorino Fiat Egea Cross Fiat Egea VW Transporter

