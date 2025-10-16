Türkiye’de SUV Otomobil Fırtınası! En Ucuz Modeller Belli Oldu

SUV satışları Türkiye’de rekor kırıyor! Yılın ilk 9 ayında satışlar yüzde 23’ten fazla artarken, en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte Türkiye’de fiyatı en ucuz 10 SUV araç…

Türkiye’de SUV otomobillere olan ilgi hız kesmeden artıyor. Yollarda artık her zamankinden daha fazla SUV modeline rastlanırken, satış rakamları da bu yükselişi doğruluyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, SUV satışları 2024’e göre yüzde 23,4 artarak 465 bin 791 adede ulaştı. Böylece SUV’lar, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam otomobil satışlarının yüzde 62,7’sini oluşturdu.

SUV’LARA TALEP NEDEN ARTIYOR?

Sektör temsilcilerine göre bu yükselişin ardında birkaç neden var. SUV modellerin yüksek sürüş güvenliği, geniş iç hacmi ve konforu alıcıları cezbediyor. Ayrıca, son dönemde daha kompakt ve şık SUV tasarımlarının piyasaya çıkması, bu araçlara yönelik “hantal” algısını kırdı. Sedanlarla SUV’lar arasındaki fiyat farkının azalması da tercihi doğrudan etkiliyor.

TÜRKİYE’DE FİYATI EN UCUZ SUV MODELLER

Otomobil markalarının resmi internet sitelerinde 16 Ekim 2025 itibarıyla açıklanan fiyat listelerine göre, Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı sıfır SUV modelleri şöyle sıralanıyor:

  • Fiat Egea Cross – 1.4 Fire 95 HP – 1.134.900 TL
  • Hyundai Bayon – 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.398.000 TL
  • Citroen C3 E – 83 kW – 1.395.000 TL
  • Dacia Sandero Stepway – Expression Stepway TCe 90 Auto – 1.420.000 TL
  • Nissan Juke – 1.0 DIG-T 115 PS 6MT Tekna – 1.549.000 TL
  • Ford Puma Titanium – 1.0L EcoBoost 125 PS – 1.550.200 TL
  • Opel Frontera E – 83 kW – 1.634.000 TL
  • Kia Stonic – 1.0L 100 PS DCT – 1.660.000
  • Seat Arona – 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.686.000 TL
  • Opel Mokka – 1.2 130 HP – 1.869.000 TL

Listede ilk 10’a giremeyen ancak 2 milyon TL’nin altında fiyat etiketine sahip iki model ise:

  • Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8 – 1.879.000 TL
  • Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Life – 1.886.000 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

