Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar: 115 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, batarya ve motor bileşenlerinde tespit edilen teknik arızalar nedeniyle Çin’de 115 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Alınan bu karar tüketiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Son Güncelleme:
Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar: 115 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli otomobil piyasasında önemli bir rolü olan Çinli otomobil üreticisi BYD, 115 binden fazla aracını geri çağırarak, tarihinin en büyük geri çağırma kararına imza attı. Geri çağırmanın nedeni ise 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğu öğrenildi.

BYD’DEN TARİHİ KARAR! 115 BİN ARACINI APAR TOPAR GERİ ÇAĞIRDI

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi. Bu karar ise piyasalarda şok etkisi yaratmış durumda.

Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar: 115 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı - Resim : 1
Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar

BATARYA VE MOTOR SORUNU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.

Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar: 115 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı - Resim : 2

BYD, Ocak ayında 6 bin 843 Fangchengbao Bao 5 hibrit SUV modelini yangın riski gerekçesiyle geri çağırmıştı. Bundan önce, Eylül 2024'te ise direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yangın riski taşıyan yaklaşık 97 bin Dolphin ve Yuan Plus elektrikli araç servise alınmıştı.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Yolda! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Yolda! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...Ekonomi
Gaziantep’in Meşhur Firması İflasın Eşiğinde! Ödemeleri 6 Ay Ertelediğini DuyurduGaziantep’in Meşhur Firması İflasın Eşiğinde! Ödemeleri 6 Ay Ertelediğini DuyurduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD Elektrikli Otomobil
Son Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı Süper Lig Devleri Peşindeydi! İmzayı Resmen Atıyor
Yeni Birikim Trendi! Altına Parası Yetmeyenler Artık Buna Yöneldi Yeni Birikim Trendi! Altına Parası Yetmeyenler Artık Buna Yöneldi
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Merkez Bankası Açıkladı! İşte Dolar, Faiz, Enflasyon İçin Tahminler... İşte Dolar, Faiz, Enflasyon İçin Tahminler...
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı