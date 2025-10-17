Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar: 115 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli otomobil piyasasında önemli bir rolü olan Çinli otomobil üreticisi BYD, 115 binden fazla aracını geri çağırarak, tarihinin en büyük geri çağırma kararına imza attı. Geri çağırmanın nedeni ise 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğu öğrenildi.

BYD’DEN TARİHİ KARAR! 115 BİN ARACINI APAR TOPAR GERİ ÇAĞIRDI

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi. Bu karar ise piyasalarda şok etkisi yaratmış durumda.

Elektrikli Otomobil Devi BYD’den Tarihi Karar

BATARYA VE MOTOR SORUNU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.

BYD, Ocak ayında 6 bin 843 Fangchengbao Bao 5 hibrit SUV modelini yangın riski gerekçesiyle geri çağırmıştı. Bundan önce, Eylül 2024'te ise direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yangın riski taşıyan yaklaşık 97 bin Dolphin ve Yuan Plus elektrikli araç servise alınmıştı.

