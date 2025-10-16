Gaziantep’in Meşhur Firması İflasın Eşiğinde! Ödemeleri 6 Ay Ertelediğini Duyurdu
Türkiye’de artan enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanma şirketleri zor duruma sokmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep’in iş dünyasından gelen haber piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren ve sektörünün önde gelenleri arasında olan ünlü bir otomotiv ve akaryakıt bayisi darboğazdan çıkamadı.
Gaziantep’te faaliyet gösteren şirket, ekonomik krizden dolayı iflasın eşiğine geldi. Dev firma, alacaklılarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak ödemelerini 6 ay süreyle erteleme talebinde bulundu
MEŞHUR FİRMA İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ
Gaziantep’in yerel basınında çıkan haberlere göre, kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren ve sektörünün önde gelenleri arasında olan ünlü bir otomotiv ve akaryakıt bayisinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu iddia edildi.
ALACAKLILARA ÇAĞRI: 6 AY ERTELENME KARARI ALINDI
Ekonomik krizi aşma çabası içinde olan şirketin sahibi olan ünlü iş insanının, alacaklı çevrelere hitaben yaptığı açıklama ortaya çıktı. İş insanı, firmanın içinde bulunduğu zorlu süreci atlatacaklarına dair güvence verdi:
"Beni bir süre bekleyin. İflas etmedim, bayiliklerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak sıkıntıyı 6 aylık süreçte aşacağız. Kimse mağdur olmayacak, tüm borçları ödeyeceğim. Alacaklarını tahsil etmek isterken bizi de zorda bırakan girişimlerde bulunmayın."
Bu açıklama, firmanın iflas kararı almadığını, ancak ciddi bir nakit akışı kriziyle mücadele ettiğini ve toparlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Kaynak: OlayMedya