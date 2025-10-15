Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın Bavyera eyaletinde, Oberpfalz bölgesinde yer alan köklü bira üreticisi Genossenschaftsbrauerei Rötz, darboğazdan çıkamadı. Dev fabrika iflas bayrağını çekti.

100 YILLIK BİRA FABRİKASI İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

100 yılı aşkındır üretim yapan Genossenschaftsbrauerei Rötz, artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu. Regensburg Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla birlikte şirket, resmi olarak iflas sürecine girdi.

ÜRETİM DURDURULDU! ÇALIŞANLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Şirket yöneticisi Rosemarie Lankes, iflasın başlıca nedenleri arasında enerji maliyetlerinin sert biçimde yükselmesi, hammadde fiyatlarının üç katına çıkması ve sektördeki genel gelir düşüşünü gösterdi. Rötz Bira Kooperatifi, uzun yıllardır bölge halkı tarafından desteklenen ve geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir marka olarak biliniyordu. Ancak ekonomik baskılar bu tarihi markayı da vurdu.

İflas sürecinde avukat Hans-Peter Lehner geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi. Fabrika şimdilik üretime devam ediyor ve 19 çalışanın maaşları Kasım ayına kadar güvence altına alınmış durumda. Yetkililer, şirketin tamamen kapanmaması adına yatırımcı arayışına girdi. Özellikle fabrikanın tarihi yapısının korunması ve markanın yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütülüyor.

Kaynak: Artı49