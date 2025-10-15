Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Tombik Döner! Fiyatı Gören Boykot Çağrısı Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı adisyon fişi, Türkiye'de hayat pahalılığı ve gıda fiyatları üzerine yapılan tartışmaları yeniden alevlendirdi. İstanbul'daki bir dönercinin 80 gramlık tombik döneri 615 TL'ye sattığını gösteren fiş, kısa sürede on binlerce etkileşim alarak gündemin zirvesine oturdu.

Tepkilere neden olan tombik döner...

Kullanıcılar, etin kilogram fiyatı üzerinden hesaplamalar yaparak bu fiyatlandırmayı "fırsatçılık" ve "haksız kazanç" olarak nitelendirdi. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, artan maliyetlerin bu denli bir fiyat artışını haklı çıkarmayacağı savunulurken, birçok kişi işletmeye yönelik boykot çağrısı başlattı.

Tartışma, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Fiyatı savunan küçük bir kesim artan kira, personel ve diğer işletme giderlerine dikkat çekerken, ezici çoğunluk fiyatın kabul edilemez olduğu görüşünde birleşti.

Tepkiler sonrası fiyatlara indirim yapıldı.

Giderek büyüyen tepki dalgası ve boykot çağrıları sonuçsuz kalmadı. Gelen baskılar üzerine restoran yönetimi, menüdeki tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim yapma kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, tüketici tepkisinin gücünü gösteren bir örnek olarak yorumlanırken, sosyal medyada "Demek ki fiyatlar düşebiliyormuş, tepkimiz işe yaradı" gibi yorumlar yapıldı.

