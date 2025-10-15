Araç Sahipleri Dikkat! Benzine İndirim Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi ve döviz kurlarındaki stabilitenin pompaya yansımasıyla benzine indirim haberi geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.

Motorin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediği bildirildi. Fiyatlar, dağıtım firmalarının belirlediği kar marjları ve rekabet koşullarına göre iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

