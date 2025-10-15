TMSF Tarihi İhaleyi Açıkladı: Türkiye’nin 23 Yıllık Bankası Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Bank Pozitif, resmi ihale süreciyle satışa çıkarılıyor. 2002 yılında kurulan bankanın satış bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhale, 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF BANKAYI RESMEN İHALEYE ÇIKARDI

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif (Pozitif Bank) için TMSF tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinin başladığı duyuruldu. İhaleye katılmak isteyen kişi ve kurumların 55 milyon TL teminat bedeli yatırması ve 100 bin TL’lik şartname satın alması gerekiyor. Son teklif verme tarihi ise 11 Kasım 2025 olarak açıklandı.

TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak ihale, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kazanan yatırımcıya devriyle sonuçlanacak.

2002’DE KURULMUŞTU

Yaklaşık 23 yıllık geçmişe sahip Bank Pozitif, 2002 yılında Türkiye finans piyasasında faaliyete geçmişti. Yıllar içinde çeşitli ortaklık yapısı değişikliklerine sahne olan banka, özellikle dijital bankacılık alanındaki girişimleriyle biliniyordu.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME DETAYLARI

Bank Pozitif’in yanı sıra Payfix ve Flash Haber TV’nin de sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork

Bank Pozitif’in yanı sıra Payfix ve Flash Haber TV’nin de sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 12 sanığın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet”, “Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 13 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon TL’ye kadar para cezası ile yargılanması talep edildi.

