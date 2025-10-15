Dev Marka Türkiye Defterini Kapattı! 25 Yıllık Serüven Sona Erdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kişisel bakım markası Ontex, 25 yılın ardından Türkiye pazarından tamamen çekildi. 2,3 milyar Euro’luk cirosuyla sektörün devleri arasında yer alan Belçika merkezli şirketin Türkiye’deki tüm faaliyetleri, Dilek Şirketler Grubu tarafından devralındı.

ONTEX’İN TÜRKİYE MACERASI SONA ERDİ

Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Murat Kılıç yönetimindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi. Bu kararla birlikte Ontex’in Türkiye operasyonları resmen Dilek Grubu çatısı altına geçti.

Ontex, Türkiye’de Canbebe, Canped ve Canlady gibi tanınan markaların üreticisi olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket, bu markaları bünyesinde bulunduran Astel’i 2000 yılında satın alarak Türkiye pazarına adım atmıştı.

8 AYLIK SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Ontex’in Türkiye’den çekileceği ilk kez Şubat 2025’te gündeme gelmişti. Yaklaşık 8 ay süren devralma süreci sonunda anlaşma resmileşti. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki üretim tesisleri, ihracat operasyonları ve ticari faaliyetlerinin tamamını kapsıyor.

Bu gelişmeyle birlikte, Dilek Şirketler Grubu kısa sürede Türkiye’nin en büyük tüketim ürünleri üreticilerinden biri haline geldi.

2,3 MİLYAR EURO CİROLU DEV

1979 yılında kurulan Ontex, 2023 itibarıyla 2,3 milyar Euro ciroya ulaşarak kişisel bakım sektöründe küresel bir dev haline geldi. Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Çin, Kuzey Afrika ve Avustralya’da üretim tesisleri bulunan şirket, 2010 yılında Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından 1,2 milyar Euro bedelle satın alınmıştı.

