Ağustos Verileri Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı... Kişi Başına Düşen Borç Uçtu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde uygulanan ekonomi politikaları vatandaşların cebini vururken, kişi başına borç tavan yaptı. Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.3 artarak 5 trilyon 173 milyar TL’ye dayandı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir yılda 84 bin 981 TL’den 120 bin 795 TL’ye yükselerek yüzde 42.1 yükseldi. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yılda 1.8 milyon kişi artarak 42.8 milyon kişiye çıktı.

Nefes’ten Nisanur Yıldırım’ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin ağustos ayı verilerinden aktardığına göre, enflasyon ve faiz yüksekliği ve düşük ücretlerle yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Toplam nakdi kredi hacmi, 21 trilyon 719 milyar TL’ye ulaştı.

Tasfiye olunacak krediler temmuza göre 26 Milyar TL artarak 592 milyar TL’ye çıkarken, son bir yılda yüzde 84 artış yaşandığı kayıtlara geçti. Bireysel kredilerde 2 trilyon 590 milyar TL ile kredi kartları en büyük payın sahibi olurken, ihtiyaç kredileri de 1 trilyon 253 milyar TL oldu.

Ağustos ayı itibarıyla 39.8 milyon kişinin kredi kartı borçlusu olarak yaşadığı kayıtlara geçerken kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda 43 bin 127 TL’den 65 bin 24 TL’ye çıktı.

Ticari krediler ise son bir yılda yüzde 40’lık artış gösterirken, 16.5 trilyon TL’ye çıktı. Tasfiye olunacak ticari krediler ise son bir yıl içinde 231 milyar TL’den 375 milyar TL’ye yükselerek yüzde 62.3 artış gösterdi. Sektörel bazda nakdi kredilerde, kredi borcu yüzde 48 ile en çok artan tarım, avcılık, ormancılık ve inşaat sektörleri oldu. Geri ödenemeyen kredi oranı en yüksek olan sektör yüzde 4.5 ile inşaat oldu.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINDA DA PATLAMA YAŞANDI

Vatandaşlar kurtarıcı olarak kredili mevduat hesaplarına sarılırken, kullanıcı sayısı 31 milyon kişiye ulaştı. KMH bakiyesi de 648 milyar TL’ye çıktı.

İhtiyaç kredisi borçlusu insanların ortalama borç tutarı ise 121 bin 527 TL oldu. İhtiyaç kredisi borçlarının ortalama tutarı bir yılda yüzde 58 arttı.

Kaynak: Nefes