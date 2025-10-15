Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beyoğlu’nda yıllar hizmet veren Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Yemekleriyle herkesi kendine hayran bırakan lokanta, darboğazdan çıkamadı ve iflas bayrağını çekti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

LEZZETLİ YEMEKLERİYLE DİKAKT ÇEKİYORDU: 58 YILLIK LOKANTA İFLAS ETTİ

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

58 yıllık lokanta iflas etti

İstanbul'un lezzet duraklarından biri olarak bilinen Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bölge halkı, "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, ekonomik krizin en somut örneklerinden biri olarak görüyor. Bu iflasların ne zaman son bulacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi