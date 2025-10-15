Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz Türkiye’de bulunan birçok şirketi iflasa sürüklerken gelen son bilgi gurmeleri şaşkına çevirdi. Herkesi lezzetli yemekleriyle kendine hayran bırakmıştı. Bir devir resmen kapanıyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Mahkemeden karar çıktı. İşte son dakika iflas haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beyoğlu’nda yıllar hizmet veren Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Yemekleriyle herkesi kendine hayran bırakan lokanta, darboğazdan çıkamadı ve iflas bayrağını çekti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti - Resim : 1

LEZZETLİ YEMEKLERİYLE DİKAKT ÇEKİYORDU: 58 YILLIK LOKANTA İFLAS ETTİ

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti - Resim : 2
58 yıllık lokanta iflas etti

İstanbul'un lezzet duraklarından biri olarak bilinen Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bölge halkı, "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, ekonomik krizin en somut örneklerinden biri olarak görüyor. Bu iflasların ne zaman son bulacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Herkes Güvenle Sofrasına Getiriyordu: Almanya'nın Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti! Alacaklılar Kapıya DayandıHerkes Güvenle Sofrasına Getiriyordu: Almanya'nın Dev Et Üreticisi Resmen İflas Etti! Alacaklılar Kapıya DayandıEkonomi
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiZara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas EttiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar... Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı
Bakan Göktaş Duyurdu! O Ödemeler Hesaplarda Bakan Göktaş Duyurdu! O Ödemeler Hesaplarda
ChatGPT’de Yeni Dönem: İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor
Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Tek Suçlusu O
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor