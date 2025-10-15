Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidarın sürdürdüğü ekonomi politikaları, yalnızca dar gelirli kesimleri değil, büyük sermaye gruplarını da tedirgin ediyor. Türkiye'deki birçok büyük sanayi firması üretimlerini yurt dışına taşıma kararı alırken, sektörün önde gelen temsilcileri mevcut ekonomik tabloya dair endişelerini açıkça dile getirmeye başladı.

DEV ŞİRKETLERDEN EKONOMİYE ELEŞTİRİ

Artaş Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen ekonomi paneli, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sahiplerini bir araya getirdi. Panelde konuşan iş insanları, ekonomideki yapısal sorunlara işaret ederken, gelecek için endişelerini de paylaştı.

‘DEVLET, TEKSTİLİ GÖZDEN ÇIKARDI’

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, etkinlikte konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tekstil sektörünün ciddi bir tehdit altında olduğunu vurgulayarak, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” dedi.

BİR ELEŞTİRİ DE LC WAİKİKİ'DEN

Perakende sektörünün öncü markalarından LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise konuşmasında alışveriş merkezlerinin sektöre katkısına dikkat çekti. Küçük, “Bugün 55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Burada edindiğimiz tecrübelerle yurtdışında büyüdük. AVM’ler olmasaydı bizim caddelerde büyümemiz mümkün değildi. Yurtdışında bu kadar büyüyorsak Türkiye’deki tecrübelerle oldu. AVM’lerle perakende sektörü et ve tırnak” ifadelerini kullandı.

‘ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

Küçük, mevcut ekonomik sıkıntılara rağmen yapıcı bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini savundu. “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak” diyen Küçük, “Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

KİĞILI’NIN GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLERİ

Abdullah Kiğılı, benzer bir çıkışı 2020 yılında da yapmış, kamuoyunun tepkisi üzerine geri adım atmıştı. O dönemde yaptığı “Bundan büyük kriz görmedik” açıklaması tartışma yaratmıştı. Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapan Kiğılı, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “O, 4 ay önceki yorumum. Şimdiki farklı. 100 gün içerisinde sektörde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti. Banka faizlerinin ineceği söylenmişti, bu gerçekleşti. 6 ay önce bankalara hangi şirket giderse gitsin yüzde 24-25 yıllık faizle para alabiliyordunuz. Bu oran yüzde 11-12’ye düştü. Enflasyon iniyor. Ayrıca bizim satışlarımızın yüzde 80’ini kredi kartlarıyla yapılıyor

Kaynak: Sözcü