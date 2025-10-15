Gram Altın mı, Çeyrek Altın mı Daha Karlı? İslam Memiş En Avantajlı Altın Türünü Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların ilgisini yeniden bu güvenli limana çevirdi. Ancak son dönemde artan maliyetlerle birlikte “gram altın mı, çeyrek altın mı daha kazançlı?” sorusu yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

GRAM ALTIN ZİRVEDE, ÇEYREK GERİDE

Son dönemde altın piyasasında gram altın öne çıkarken, fiyatlar Kapalıçarşı’da 5.740 TL’ye kadar yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise 5 milyon 740 bin TL seviyesine ulaştı. Bir dönem orta sınıfın gözdesi olan çeyrek altın ise fiyatının yükselmesiyle yatırımcının ilgisini kısmen kaybetti.

İslam Memiş, işçilik farkına dikkat çekerek uzun vadede en karlı altın türünü açıkladı.

ÇEYREĞİN GRAMI, GRAM ALTINDAN UCUZ

Piyasadaki güncel verilere göre, 1 gram altın 5.552 TL, çeyrek altın 9.418 TL seviyesinde işlem görüyor. Bir çeyrek altının 1,754 gram olduğu hesaba katıldığında, çeyreğin gram fiyatı 5.369 TL’ye denk geliyor.

Yani çeyrek altının gramı, piyasada satılan gram altından yaklaşık 183 TL daha ucuz.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için en önemli farkın işçilik maliyeti olduğunu vurguladı. Memiş’e göre, Darphane tarafından basılan çeyrek, yarım ve tam altınlarda işçilik bulunmuyor, bu nedenle uzun vadeli yatırım için daha avantajlı. Buna karşın gram altınlar rafinerilerde üretildiği için üzerlerinde işçilik maliyeti yer alıyor.

Darphane tarafından basılan çeyrek, yarım ve tam altınlarda işçilik bulunmuyor, bu nedenle uzun vadeli yatırım için daha avantajlı.

DARPHANE BASIMI ALTINLARDA İŞÇİLİK YOK

Darphane, Cumhuriyet altınlarını “sikke” ve “ziynet” olarak iki grupta üretiyor. Bu gruplar, beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere toplam 10 farklı boyutta piyasaya sunuluyor. Uzmanlara göre, işçilik farkı nedeniyle Darphane basımı altınlar yatırım için daha kârlı, gram altınlar ise likiditesi yüksek olduğu için kısa vadeli al-sat işlemlerinde tercih ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi