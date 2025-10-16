Süper Marketlerde Yok Satıyordu, Raflar Boşalacak: Almanya’da Meyve Suyu Üreticisi Resmen İflas Etti

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemiş durumda. Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Meyve suyu üreticisi Fruchtwerk Milke, darboğazdan çıkamayıp resmen iflas etti.

Almanya’da faaliyet gösteren meyve suyu üreticisi Fruchtwerk Milke, mali darboğaz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Zincir marketlerde rafları dolduran markanın bu kararı piyasalarda şaşkınlık yarattı.

MEYVE SUYU ÜRETİCİSİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Artı49’un haberine göre, Bad Sassendorf merkezli firma, üretim zincirinde yaşadığı büyük bir sorun nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

TEDARİK SORUNU SONLARI OLDU

Şirketin kurucusu Florian Milke, uzun süredir ürün temin edilemeyen en büyük tedarikçileriyle hiçbir iletişim kurulamadığını, bu yüzden üretimin tamamen durduğunu açıkladı. Tedarik sorunu iki aydır devam ederken, şirketin ayakta kalabilmesi için gerekli ham madde akışı sağlanamayınca iflas kaçınılmaz oldu.

Süper Marketlerde Yok Satıyordu, Raflar Boşalacak: Almanya’da Meyve Suyu Üreticisi Resmen İflas Etti - Resim : 1
Bu iflas kararı ile marketlerdeki raflar boşalmış olacak.

Fruchtwerk Milke’nin iflası, özellikle Rewe ve Edeka gibi büyük zincirlerin meyve suyu tedarikini sekteye uğratacak. Firmanın ürünleri süpermarket raflarından çekilecek ve kısa vadede eşdeğer bir alternatif bulunamayabilir.

Kaynak: Artı49

