İzmir'in Banliyö Treni İZBAN'a Zam, İşte Yeni Fiyatlar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBAN A.Ş., kent içi toplu ulaşım araçlarında yapılan genel zam kapsamında banliyö tren bilet ücretlerini artırdı. Yeni tarifeye göre tam elektronik biniş 25 TL'den 30 TL'ye; öğrenci bileti ise 10 TL'de 15 TL'ye yükseldi. Zam, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

İzmir'in yoğun kullanılan banliyö treni İZBAN'da yolcu ücretleri, kent genelindeki toplu taşıma zamları doğrultusunda artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım filosunda yer alan otobüs, metro, vapur ve İZBAN hatlarında gerçekleştirilen zam paketi kapsamında, İZBAN A.Ş. da bilet fiyatlarını revize etti.

İZBAN’a zam önergesi, ikinci oturumda plan bütçe ve ulaşım komisyonunda oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Kasım 2025 tarihinde geçerli olacak uygulamaya göre İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu. Öğrenci fiyatı ise 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

