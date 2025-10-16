İzmir'in Banliyö Treni İZBAN'a Zam, İşte Yeni Fiyatlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in yoğun kullanılan banliyö treni İZBAN'da yolcu ücretleri, kent genelindeki toplu taşıma zamları doğrultusunda artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım filosunda yer alan otobüs, metro, vapur ve İZBAN hatlarında gerçekleştirilen zam paketi kapsamında, İZBAN A.Ş. da bilet fiyatlarını revize etti.

İZBAN’a zam önergesi, ikinci oturumda plan bütçe ve ulaşım komisyonunda oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Kasım 2025 tarihinde geçerli olacak uygulamaya göre İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu. Öğrenci fiyatı ise 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

Kaynak: DHA