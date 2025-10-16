EPDK'dan Yeni Karar! 1 Milyar 610 Milyon TL Geri Ödenecek... Elektrik Faturalarınızı Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketicilere ödemekle yükümlü olduğu tazminatları daha hızlı ve sorunsuz hale getirmek amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklik, yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ile ticari kalite yetersizliklerinden kaynaklanan tazminatların, tüketicilerin herhangi bir talepte bulunmasına gerek kalmadan faturalarına otomatik olarak yansıtılmasını öngörüyor.

HER ŞEY FATURADA GÖRÜNECEK

Yeni mekanizma devreye girdiğinde, dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, başvuru zorunluluğu olmaksızın faturalara işlenecek. Tüketiciler, fatura detaylarında tazminatın türü, genel tutarı, mevcut faturada düşülen miktar ile varsa gelecek aylara sarkan bakiyeleri gibi unsurları net bir şekilde inceleyebilecek. Bu sayede, tazminat süreçleri bürokratik engellerden arındırılacak ve ödemeler daha şeffaf hale gelecek.

İŞTE TAZMİNAT MİKTARLARI...

Uygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

"160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira."

Kaynak: AA