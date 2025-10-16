Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız

Altın fiyatları Ekim ayı birlikte rekora koşmaya devam ediyor. Gram altın 5 bin 691 liraya kadar tırmanırken çeyrek altın fiyatı ise 9.363 TL’ye kadar tırmandı. Vatandaşlar fiyatların düşüp düşmeyeceğini sorgularken Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez’den kritik bir uyarı geldi. Küresel belirsizliklerin altını desteklediğini belirten Eğilmez, Çin'in nadir element ihracatını kısıtlaması durumunda altın fiyatlarında daha önce görülmemiş seviyelerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız
Hazine eski müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, altın fiyatları ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gerilimin altın fiyatlarını desteklediği vurgulayan Eğilmez, ‘Bu senaryo olursa altını daha da tutamayız’ uyarısında bulundu.

BÜTÇE AÇIĞI NE DURUMDA?

CNBC-e canlı yayınında ekonomiye ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Eğilmez, “1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kaldı, faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum iyi. Bu da büyümenin düşmeye başladığını gösteriyor” dedi. Eğilmez, IMF'nin Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,5, işsizlik oranını ise yüzde 8,3 olarak öngördüğünü hatırlattı.

Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız - Resim : 1

TÜRKİYE ARJANTİN OLUR MU? BEKLENEN CEVAP GELDİ

Enflasyon karşılaştırmalarında sıkça gündeme gelen "Türkiye Arjantin olur mu?" sorusuna da değinen Eğilmez, "Arjantin kamu israfını önleme konusunda önemli adımlar attı, bu sayede enflasyonu yüzde 300'lerden yüzde 30'lara düşürdü. Türkiye de benzer bir istikrar sürecine girebilir. Hatta 'keşke Arjantin olsak' noktasına geliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SENARYO OLURSA ALTIN FİYATLARI UÇACAK

Altın fiyatları ile ilgili de bilgiler aktaran Mahfi Eğilmez, ‘Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?’ sorusunu yanıttı. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlaması halinde "altını kimsenin tutamayacağını" belirtti.

Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız - Resim : 2
Altında tüm bildiklerinizi unutun

Yatırım araçlarının son 10 yıldaki performansına da değinen ekonomist, "Bitcoin TL bazında 1335 kat, altın 43 kat, gümüş ise 39 kat artmış. Gayrimenkuldeki artış ise 20 kat civarında" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

