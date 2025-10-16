Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine eski müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, altın fiyatları ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gerilimin altın fiyatlarını desteklediği vurgulayan Eğilmez, ‘Bu senaryo olursa altını daha da tutamayız’ uyarısında bulundu.

BÜTÇE AÇIĞI NE DURUMDA?

CNBC-e canlı yayınında ekonomiye ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Eğilmez, “1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kaldı, faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum iyi. Bu da büyümenin düşmeye başladığını gösteriyor” dedi. Eğilmez, IMF'nin Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,5, işsizlik oranını ise yüzde 8,3 olarak öngördüğünü hatırlattı.

TÜRKİYE ARJANTİN OLUR MU? BEKLENEN CEVAP GELDİ

Enflasyon karşılaştırmalarında sıkça gündeme gelen "Türkiye Arjantin olur mu?" sorusuna da değinen Eğilmez, "Arjantin kamu israfını önleme konusunda önemli adımlar attı, bu sayede enflasyonu yüzde 300'lerden yüzde 30'lara düşürdü. Türkiye de benzer bir istikrar sürecine girebilir. Hatta 'keşke Arjantin olsak' noktasına geliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SENARYO OLURSA ALTIN FİYATLARI UÇACAK

Altın fiyatları ile ilgili de bilgiler aktaran Mahfi Eğilmez, ‘Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?’ sorusunu yanıttı. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlaması halinde "altını kimsenin tutamayacağını" belirtti.

Altında tüm bildiklerinizi unutun

Yatırım araçlarının son 10 yıldaki performansına da değinen ekonomist, "Bitcoin TL bazında 1335 kat, altın 43 kat, gümüş ise 39 kat artmış. Gayrimenkuldeki artış ise 20 kat civarında" bilgisini paylaştı.

