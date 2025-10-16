Türkiye’nin de Gözde Markasıydı! Dünyaca Ünlü Gıda Devi 16 Bin Kişiyi İşten Çıkartacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan İsviçre merkezli Nestle, küresel ölçekte kapsamlı bir tasarruf planı başlattı. Şirket, 2027 yılına kadar 3 milyar İsviçre frangı tutarında maliyet tasarrufu hedeflediğini duyurdu. Bu kapsamda, 16 bin çalışanın işine son verileceği açıklandı.

TASARRUF PLANI DEVREDE

Nestle’nin yeni CEO’su Philipp Navratil, görevi devralmasının ardından ilk büyük hamlesini yaptı. Şirketin maliyetleri düşürmek için radikal bir strateji izleyeceğini belirten Navratil, önümüzdeki iki yıl içinde 12 bin beyaz yakalı pozisyonun kapatılacağını, ayrıca imalat ve tedarik zincirinde 4 bin kişilik ek bir azaltmaya gidileceğini duyurdu.

Nestle,16 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

İKİ YILDA 16 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Kararın, 2026 ve 2027 yılları arasında kademeli olarak uygulanacağı bildirildi. Nestle, dünya genelinde 277 bin kişiyi istihdam ediyor. Şirket, personel azaltımının başlamış olduğunu ve önümüzdeki iki yılda sürecin hızlanacağını açıkladı.

CEO Navratil, yaptığı açıklamada “Dünya değişiyor ve Nestle’nin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Daha çevik ve verimli bir yapıya geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

