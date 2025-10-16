Benzine İndirim Yolda! Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İşte Güncel Fiyatlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 16 Ekim 2025 Perşembe gününe dünkü seviyelerini koruyarak başladı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Fakat cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 liralık bir düşüş bekleniyor.

16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.18 TL/Litre

Motorin: 53.27 TL/Litre

LPG: 27.71 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.00 TL/Litre

Motorin: 53.13 TL/Litre

LPG: 27.08 TL/Litre

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

Kaynak: Haber Merkezi