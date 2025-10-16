Benzine İndirim Yolda! Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İşte Güncel Fiyatlar...
Akaryakıt fiyatları, 16 Ekim 2025 Perşembe günü sürücülerin gündeminde. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52 TL'yi, motorinin litre fiyatı ise 53 TL'yi aştı. Cumartesi günü itibarıyla ise benzine 1 TL'lik indirim bekleniyor.
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 16 Ekim 2025 Perşembe gününe dünkü seviyelerini koruyarak başladı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Fakat cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 liralık bir düşüş bekleniyor.
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 52.18 TL/Litre
- Motorin: 53.27 TL/Litre
- LPG: 27.71 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 52.00 TL/Litre
- Motorin: 53.13 TL/Litre
- LPG: 27.08 TL/Litre
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL
