Fitch’ten Yürek Hoplatan Döviz Kuru Tahmini: Dolar 2027 Sonunda O Rekoru Aşacak

Türkiye’de vatandaşlar altın ve döviz kuru fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip etmekte. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin bankacılık sektörünü ele alarak dikkat çeken bir tahminde bulundu. Fitch, 2027 yılı sonu için dolar/TL paritesi beklentisini 53 olarak belirlerken, enflasyonun kademeli olarak gerileyeceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisini ele alarak dikkat çeken veriler yayımladı. Enflasyon ve döviz kurundaki hareketliliğe değinen Fitch Ratings, 2027 yılında bekledikleri dolar kuru seviyesini açıkladı.

FITCH’DEN DOLAR VE NEFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Fitch, Türkiye’nin kredi notlarını, ülkenin düşük devlet borcu, dış finansmana erişim geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) gibi yapısal unsurların desteklediğini belirtti. Fitch, enflasyon ve döviz kuru tahminleri ise şu şekilde oldu;

Enflasyon: Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceği tahmini değişmedi.

2027 yılı sonu için dolar/TL paritesi beklentisini 53 olarak belirlendi

Dolar/TL: Raporda, 2027 yılı sonu için dolar/TL paritesi beklentisi 53 olarak korundu.
Kuruluş, Türkiye’de 2025 ve 2026 yılları için büyüme beklentisini yüzde 3.5, 2027 yılı için ise yüzde 4.2 olarak öngördü.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar: 41,8350 TL 41,8478 TL

Euro: 48,9006 TL 48,9478 TL

Sterlin: 56,0319 TL 56,3128 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı ise 14.00'te açıklanacak. TCMB'nin faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesi öngörülüyor.

