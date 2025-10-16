Fitch’ten Yürek Hoplatan Döviz Kuru Tahmini: Dolar 2027 Sonunda O Rekoru Aşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisini ele alarak dikkat çeken veriler yayımladı. Enflasyon ve döviz kurundaki hareketliliğe değinen Fitch Ratings, 2027 yılında bekledikleri dolar kuru seviyesini açıkladı.

FITCH’DEN DOLAR VE NEFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Fitch, Türkiye’nin kredi notlarını, ülkenin düşük devlet borcu, dış finansmana erişim geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) gibi yapısal unsurların desteklediğini belirtti. Fitch, enflasyon ve döviz kuru tahminleri ise şu şekilde oldu;

Enflasyon: Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceği tahmini değişmedi.

2027 yılı sonu için dolar/TL paritesi beklentisini 53 olarak belirlendi

Dolar/TL: Raporda, 2027 yılı sonu için dolar/TL paritesi beklentisi 53 olarak korundu.

Kuruluş, Türkiye’de 2025 ve 2026 yılları için büyüme beklentisini yüzde 3.5, 2027 yılı için ise yüzde 4.2 olarak öngördü.

Dolar: 41,8350 TL 41,8478 TL



Euro: 48,9006 TL 48,9478 TL



Sterlin: 56,0319 TL 56,3128 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı ise 14.00'te açıklanacak. TCMB'nin faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi