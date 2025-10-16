Pentagon'da Kriz Patladı! Ofisleri Boşaltıyorlar

Pentagon'un basın mensuplarına yönelik yeni kurallarına gazetecilerden tepki geldi. Pek çok gazeteci, karar sonrası bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini amaçlayan yeni kuralları, gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş kartlarını iade edip basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un yeni kurallarını desteklediğini belirtmiş, basını "dürüst olmamakla" suçlamıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin yeni kurallara uymayı kabul ettiğini değil, kuralları tanıdıkları anlamına geldiğini ifade etmişti.

Pentagon'da Kriz Patladı! Ofisleri Boşaltıyorlar - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Pentagon, gazetecilerin bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini, binada ulaşabilecekleri yerlere yeni düzenlemeler uygulanmasını, basının giriş kartlarının diğer personelin kartından ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Aralarında The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios ve Reuters'ın bulunduğu basın kuruluşları ise söz konusu kuralların, Anayasa'nın 1. Değişikliği kapsamında korunan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

