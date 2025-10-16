5G İhalesinde Teklifler Belli Oldu! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom...

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell verdi. A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone teklif verirken, A3'e ise 425 milyon dolarla Türk Telekom teklif verdi.

5G İhalesinde Teklifler Belli Oldu! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom...
1 Nisan 2026 tarihinde hayata geçmesi beklenen 5G için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan ihalede ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi. A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi. Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

İLK YER SEÇME HAKKI TURKCELL'İN

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti. A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti. A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

