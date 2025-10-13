Apple'dan Şok Karar! iPhone ve iPad Kullanıcılarına 8 Yıldır Ücretsiz Olan O Uygulama Artık Kullanılmayacak

Apple, 2017’den bu yana iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu video düzenleme uygulaması Clips için desteğini sonlandırdı. Artık App Store’da yer almayan uygulama, yeni kullanıcılar tarafından indirilemeyecek.

Apple'dan Şok Karar! iPhone ve iPad Kullanıcılarına 8 Yıldır Ücretsiz Olan O Uygulama Artık Kullanılmayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarını şaşırtan bir karara imza attı. 2017 yılında tanıtılan ve kısa videolar oluşturmayı kolaylaştıran Clips uygulamasına olan desteğini tamamen sonlandırdı. Apple, 10 Ekim itibarıyla uygulamayı App Store’dan kaldırdığını ve artık hiçbir güncelleme yayınlanmayacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, Clips uygulaması artık yeni kullanıcılar tarafından indirilemeyecek. Ancak uygulama halihazırda cihazında bulunan kullanıcılar için bir süre daha kullanılabilir durumda olacak.

SOSYAL MEDYA RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Apple'dan Şok Karar! iPhone ve iPad Kullanıcılarına 8 Yıldır Ücretsiz Olan O Uygulama Artık Kullanılmayacak - Resim : 1
Apple uygulamayı App Store’dan kaldırdığını ve artık hiçbir güncelleme yayınlanmayacağını duyurdu.

2017’de piyasaya sürülen Clips, Apple’ın Snapchat ve Instagram Hikayeleri formatına verdiği yanıt olarak görülüyordu. Kullanıcılara filtreler, emojiler, metin efektleri ve müzik ekleyerek kısa videolar oluşturma imkanı tanıyan uygulama, sosyal medya mantığında çalışmasa da eğlenceli içerikler üretmeyi kolaylaştırıyordu.

Ancak Apple, son dönemde bu alanda hiçbir yenilik yapmaması ve güncellemeleri durdurmasıyla uygulamayı sessizce geri plana çekmişti. Şimdi ise resmi olarak fişi çekildi.

VAR OLAN KULLANICILAR DEVAM EDEBİLECEK

Apple'dan Şok Karar! iPhone ve iPad Kullanıcılarına 8 Yıldır Ücretsiz Olan O Uygulama Artık Kullanılmayacak - Resim : 2
Caption

Apple’ın resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre, Clips’i halihazırda indirmiş olan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak güncelleme almayacağı için, uygulamanın ilerleyen iOS sürümlerinde bazı özelliklerin devre dışı kalabileceği uyarısı yapıldı.

Apple, mevcut kullanıcılarına Clips videolarını efektli veya efektsiz şekilde galeriye kaydetmelerini öneriyor. Böylece oluşturulan videolar, ilerleyen dönemde diğer düzenleme uygulamalarıyla da kullanılabilecek.

Gece Telefona Bakanlar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Ruh Sağlığınızı Yavaş Yavaş ÇökertiyorGece Telefona Bakanlar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Ruh Sağlığınızı Yavaş Yavaş ÇökertiyorYaşam
Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızının İsminin Anlamı Ortaya Çıktı! Herkes Bu Detayı KonuşuyorApple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızının İsminin Anlamı Ortaya Çıktı! Herkes Bu Detayı KonuşuyorMagazin
Apple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki YağdıApple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki YağdıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Apple iPhone
Kim Milyoner Olmak İster’de İlginç Anlar: İlk Soruda Elendi, Kimse İnanamadı! Oktay Kaynarca Ne Diyeceğini Bilemedi Kim Milyoner Olmak İster’de İlginç Anlar! İlk Soruda Elendi, Oktay Kaynarca Ne Diyeceğini Bilemedi
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzledi Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz! Gözünü Kırpmadan İzledi
Gece Telefona Bakanlar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Ruh Sağlığınızı Yavaş Yavaş Çökertiyor Gece Telefona Bakanlar Dikkat! Sessizce Çökertiyor
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek