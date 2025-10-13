Apple'dan Şok Karar! iPhone ve iPad Kullanıcılarına 8 Yıldır Ücretsiz Olan O Uygulama Artık Kullanılmayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarını şaşırtan bir karara imza attı. 2017 yılında tanıtılan ve kısa videolar oluşturmayı kolaylaştıran Clips uygulamasına olan desteğini tamamen sonlandırdı. Apple, 10 Ekim itibarıyla uygulamayı App Store’dan kaldırdığını ve artık hiçbir güncelleme yayınlanmayacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, Clips uygulaması artık yeni kullanıcılar tarafından indirilemeyecek. Ancak uygulama halihazırda cihazında bulunan kullanıcılar için bir süre daha kullanılabilir durumda olacak.

SOSYAL MEDYA RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Apple uygulamayı App Store’dan kaldırdığını ve artık hiçbir güncelleme yayınlanmayacağını duyurdu.

2017’de piyasaya sürülen Clips, Apple’ın Snapchat ve Instagram Hikayeleri formatına verdiği yanıt olarak görülüyordu. Kullanıcılara filtreler, emojiler, metin efektleri ve müzik ekleyerek kısa videolar oluşturma imkanı tanıyan uygulama, sosyal medya mantığında çalışmasa da eğlenceli içerikler üretmeyi kolaylaştırıyordu.

Ancak Apple, son dönemde bu alanda hiçbir yenilik yapmaması ve güncellemeleri durdurmasıyla uygulamayı sessizce geri plana çekmişti. Şimdi ise resmi olarak fişi çekildi.

VAR OLAN KULLANICILAR DEVAM EDEBİLECEK

Caption

Apple’ın resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre, Clips’i halihazırda indirmiş olan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak güncelleme almayacağı için, uygulamanın ilerleyen iOS sürümlerinde bazı özelliklerin devre dışı kalabileceği uyarısı yapıldı.

Apple, mevcut kullanıcılarına Clips videolarını efektli veya efektsiz şekilde galeriye kaydetmelerini öneriyor. Böylece oluşturulan videolar, ilerleyen dönemde diğer düzenleme uygulamalarıyla da kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi