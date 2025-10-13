Gece Telefona Bakanlar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Ruh Sağlığınızı Yavaş Yavaş Çökertiyor

Bristol Üniversitesi’nin araştırmasına göre, gece geç saatlerde sosyal medyada zaman geçirmek uyku kalitesini bozarak ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, bu etkinin alkol ve sigara kullanımına benzer bir zarar oluşturduğunu söylüyor.

Teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı da alışkanlık haline geldi. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu alışkanlığın sanılandan çok daha zararlı olabileceğini ortaya koydu. Bristol Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, gece geç saatlerde sosyal medyada vakit geçirmek uyku düzenini bozuyor ve uzun vadede ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Araştırmada, özellikle 23.00 sonrası çevrim içi olan kişilerin gündüz aktif olanlara kıyasla daha düşük ruh sağlığı skorlarına sahip olduğu belirlendi.

UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR, RUH SAĞLIĞI GERİLİYOR

Gece geç saatlerde sosyal medyada vakit geçirmek uyku düzenini bozuyor.

The Sun gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarına göre, gece paylaşımları yapan kullanıcıların ruh sağlığı puanları, gündüz paylaşım yapanlara göre 70 üzerinden ortalama 4 ila 8 puan daha düşük çıktı. Bilim insanları bu farkın, yoğun alkol veya sigara kullanımının yarattığı olumsuz etkiye eşdeğer olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, sosyal medya kullanımının uyku süresini kısalttığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü, bu durumun da anksiyete, stres ve depresyon riskini artırdığını vurguluyor.

GECE KUŞLARI RİSK ALTINDA

Çalışmada, 23.00-05.00 saatleri arasında paylaşım yapan kullanıcıların ruhsal sağlıklarında yaklaşık yüzde 2 oranında bozulma gözlendi. Araştırma ekibinin lideri Daniel Joinson, “Gece geç saatlerde içerik paylaşmak farkında olmadan ruh sağlığını yıpratıyor. Bu durum, uzun vadede kişinin sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitesini de etkileyebilir” dedi.

Gece geç saatlerde içerik paylaşmak farkında olmadan ruh sağlığını yıpratıyor.

HERKESİN GÜNLÜK ALIŞKANLIĞI HALİNE GELDİ

YouGov tarafından yapılan ankete göre, İngiltere’de yaşayanların yüzde 90’ı uyumadan önce telefonuna bakıyor. Bu oran, gece saatlerinde sosyal medya kullanımının ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, uyumadan önce ekran süresini azaltmanın, hem uyku kalitesini hem de ruhsal dengeyi korumak için büyük önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

