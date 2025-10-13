Kim Milyoner Olmak İster’de İlginç Anlar: İlk Soruda Elendi, Kimse İnanamadı! Oktay Kaynarca Ne Diyeceğini Bilemedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kenan İmirzalıoğlu’nun ardından Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta ilginç bir olayla gündeme geldi. Yarışmacı Ceyda Işıkal, yarışmanın ilk sorusunda verdiği yanıtla hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Işıkal’a, "Atasözüne göre hangisi ‘yaş iken eğilir’?" sorusu yöneltildi. Şıklardan doğru yanıt olan ‘ağaç’ yerine 'bahçe hortumu' cevabını veren yarışmacı, daha ilk soruda yarışmadan elendi.

OKTAY KAYNARCA’DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ

Cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Oktay Kaynarca, bir süre ne diyeceğini bilemedi. Yarışmacıya dönerek, "Ceyda, şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Ceyda Işıkal ise, "Diyecek bir şey yok, başarısızlığımı konuşmanın anlamı yok" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Yarışmadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, yarışmacının cevabını hem esprili hem de eleştirel paylaşımlarla değerlendirdi.

X platformunda (eski adıyla Twitter) yapılan bazı yorumlar şöyleydi:

“Oha abi ya, heyecan tamam da hortumu nereden buldun?”

“İnanılmaz bir an, Oktay Kaynarca neye uğradığını şaşırdı.”

“Yazık, kadının yanında oturan kişi adına utandım.”

Kaynak: Haber Merkezi