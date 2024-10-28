Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyince Oktay Kaynarca Şoke Oldu

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. Yarışmanın dün akşamki bölümünde, yarışmacıya "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu yöneltildi.

Seçenekler arasında Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü şıklar bulunuyordu. Yarışmacı, soruya "Üçüncü" yanıtını verince stüdyoda şok etkisi yarattı. Yanlış cevap veren yarışmacı, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi