Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyince Oktay Kaynarca Şoke Oldu

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında, Oktay Kaynarca'nın sunduğu son bölümde İstiklal Marşı ile ilgili bir soru yarışmacıyı zor durumda bıraktı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyince Oktay Kaynarca Şoke Oldu

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. Yarışmanın dün akşamki bölümünde, yarışmacıya "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyince Oktay Kaynarca Şoke Oldu - Resim : 1

Seçenekler arasında Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü şıklar bulunuyordu. Yarışmacı, soruya "Üçüncü" yanıtını verince stüdyoda şok etkisi yarattı. Yanlış cevap veren yarışmacı, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyince Oktay Kaynarca Şoke Oldu - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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