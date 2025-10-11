Taylor Swift'e Benzerliğini Paraya Çevirdi! 1 Saatte Asgari Ücret Kazanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Kelley Thrasher, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’e olan benzerliği sayesinde gelir elde ediyor. Yaklaşık 10 yıldır çevresindekiler tarafından Taylor Swift’e benzetilen Thrasher, son bir yılda bu benzerliğini tam zamanlı işe dönüştürdü. Sarı saçları, kırmızı ruju ve Swift tarzı kıyafetleriyle dikkat çeken kadın, geçen yılın haziran ayından bu yana Swift benzeri olarak çeşitli etkinliklerde yer alıyor. Etkinliklerde saatlik 550 dolar (yaklaşık 23 bin TL) kazanan Thrasher, gelen taleplere yetişemediğini belirtti.

TALEPLER ARTTI

Taylor Swift’in 3 Ekim’de yayımlanan “The Life of a Showgirl” albümünün ardından Thrasher’ın da programı yoğunlaştı. New York Post’a konuşan Thrasher, “Hiç reklam yapmadım. Gelen taleplere bile yetişemiyorum” dedi. Albümün çıktığı hafta yedi farklı etkinliği reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Thrasher, şu anda bir kostümcü, makyaj sanatçısı ve menajerle çalıştığını belirtti. Bazı etkinliklerde gerçek Taylor Swift sanıldığı için izdiham yaşandığını da aktardı.

Kelley Thrasher, gittiği etkinliklerde saatlik ücret olarak 550 dolar alıyor

Uzun yıllar öğretmenlik yapan Thrasher, benzerliğini işe dönüştürme fikrine sıcak bakmazken, şarkıcı Bruno Mars’ın tavsiyesiyle fikrini değiştirdi. Mars’ın kendisine “Bu işi tekeline al” dediğini anlatan Thrasher, “O an cesaretlendim” dedi. Öğretmenliği bırakan kadın, yeni işine daha fazla zaman ayırmak için dadılık yapmaya başladığını ifade etti.

ETKİNLİKLERE GİDİYOR

Başlangıçta çocukların doğum günü partilerine katılan Thrasher, zamanla karaoke geceleri, yardım etkinlikleri ve şirket organizasyonları gibi farklı davetlerde yer aldı. Zaman zaman gerçek Swift sanılmaktan rahatsız olduğunu söyleyen Thrasher, “Artık bu benzerliği başkalarını mutlu etmek için kullanıyorum” dedi. Kelley Thrasher, son olarak Taylor Swift’in düğününde “sahte gelin” olmaya hazır olduğunu söyleyerek espri yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi