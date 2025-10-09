Sabah mı, Akşam mı Duş Alıyorsunuz? Uzmanlar Açıkladı! Bu Saatte Duş Alanlar Daha Başarılı Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günün hangi saatinde duş aldığınızın yalnızca bir temizlik tercihi olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Uzmanlara göre sabah mı yoksa akşam mı duş aldığınız, karakteriniz ve yaşam tarzınız hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sleep Foundation tarafından 2022 yılında yapılan araştırmaya göre yetişkinlerin yüzde 42’si sabah, yüzde 25’i ise akşam duş almayı tercih ediyor. Ancak bu basit tercih, aslında insanların psikolojik eğilimleri ve günlük alışkanlıklarıyla yakından ilişkili.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Shahab Haghayegh, doğru saatte alınan duşun ruh hali ve uyku kalitesi üzerinde önemli etkiler yarattığını söylüyor. Haghayegh, "Gece uygun sıcaklıkta alınan bir duş, vücut ısısını dengeleyerek daha rahat bir uykuya geçişi sağlar." dedi.

GECE DUŞU ALANARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Uzmanlara göre akşam duşunu tercih edenlerin bazı belirgin psikolojik ve davranışsal özellikleri bulunuyor.

Düşünerek hareket ederler: Tepkisel değil, bilinçli kararlar verirler. Duş, günün olaylarını zihinde değerlendirme zamanı olur.

Uykuya önem verirler: Sabah enerjik kalkmaktan çok, kaliteli uykuya odaklanırlar.

Gece kuşudurlar: Genetik olarak geç saatlerde daha üretken olurlar.

Stres yönetiminde ustadırlar: Duş onlar için sadece temizlik değil, zihinsel rahatlama aracıdır.

Hijyen konusunda titizdirler: Günün yorgunluğunu ve kirini yatağa taşımamak için akşam duşunu tercih ederler.

İş ve özel yaşam dengesini korurlar: Akşam duşu, günü geride bırakmanın ve özel zamana geçişin sembolüdür.

Doğallığı severler: Görünüşten çok temiz olmayı önemserler; pratik ama öz disiplinli kişiliklerdir.

DUŞ, BİR KİŞİLİK AYNASI

Uzmanlara göre akşam duşu, yalnızca bir hijyen alışkanlığı değil aynı zamanda kişisel farkındalık göstergesi. Günün stresini atmak, zihni boşaltmak ve bedenle yeniden bağ kurmak isteyen kişiler, genellikle bu saatte duş almayı tercih ediyor.

