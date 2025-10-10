Birlikte Yaşamın İzinde... Hayvan Hakları Etkinlikleri Sürüyor

Beyoğlu Kent Konseyi ve birçok sivil oluşumun düzenlediği etkinlik haftası, hayvan haklarını sanat, film ve dayanışma yoluyla ele alıyor. Etkinlikler, tüm türlerin bir arada yaşam hakkına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Son Güncelleme:
Birlikte Yaşamın İzinde... Hayvan Hakları Etkinlikleri Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Kadıköy Forum, Katılımcı Sanat Topluluğu Türkiye (PACT), Mişar Art, SineRo ve Patili Direniş’in ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlik haftası başladı.
4–12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen program, tüm türlerin bir arada yaşamına dokunan etkinliklerle hayvan haklarını sanat, diyalog ve toplumsal farkındalık üzerinden ele alıyor. Etkinlik grubu, yok edilen yaşam alanlarını yeniden görünür kılmayı, birlikte yaşamanın kültürel bir değer olduğunu hatırlatmayı ve hayvanlarla yolu kesişen herkesle ortak üretimler yapmayı hedefliyor.

ZİYARETLER

4–12 Ekim haftasında farklı şehirlerde barınak ve rehabilitasyon merkezlerine ziyaretler düzenlenecek. Ziyaretlerin ardından hazırlanan kısa videolar sosyal medyada paylaşılacak. Amaç, hem olumlu örnekleri öne çıkarmak hem de eksiklerin giderilmesi için diyalog ve çözüm önerileri geliştirmek.

FİLM GÖSTERİMLERİ

Beyoğlu: 8 Ekim Çarşamba, 19.30 — Taşkafa (Beyoğlu Sineması, Pera Salonu)

Mardin: 7 Ekim Salı, 19.30 — Baskên Şikestî ve Anima (İz Mekan)

SERGİ

10–12 Ekim’de Tokatlıyan Han’da gerçekleşecek sergi, insan-hayvan birlikteliğini anlatan resimlerden oluşuyor. Klasik sergilerin ötesine geçen bu etkinlikte ziyaretçiler, birlikte yaşadıkları hayvanların çizimlerini yaparak sürece katılabilecek. Sergi kapsamında ayrıca 11 Ekim’de, Nilüfer Perihan Kurtoğlu’nun yazdığı, Murat Saraçoğlu’nun yönettiği 'Lady Çok Şükür’ün Maceraları' adlı kısa film gösterilecek. Gösterimin ardından filmin yaratıcı ekibi izleyicilerle buluşacak.

BİR KAP MAMA BİR KAP SU

Etkinlikler boyunca ilçede mama ve su dağıtımları yapılacak. Kampanya, “Hiçbir canlının aç ya da susuz kalmaması” ilkesini vurgulayarak besleme yasaklarına karşı dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
hayvan hakları
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
Sağlıklı Sanılıyordu, Ölümcül Çıktı! O İçeceklerin Bir Yudumu Bile Karaciğeri Çürütüyor Herkesin Severek Tükettiği O İçecek 'Katil' Çıktı
Sabah mı, Akşam mı Duş Alıyorsunuz? Uzmanlar Açıkladı! Bu Saatte Duş Alanlar Daha Başarılı Oluyor Bu Saatte Duş Alanlar Daha Başarılı Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal
Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltıyorlar Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltıyorlar
Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı