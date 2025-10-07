Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızının İsminin Anlamı Ortaya Çıktı! Herkes Bu Detayı Konuşuyor

Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, isminin anlamıyla sosyal medyada gündem oldu. 'Eve' adının Apple’ın simgesi elmayla ve İncil’deki Havva hikayesiyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bazıları bunun babasına gizli bir gönderme olduğunu düşünüyor.

Apple’ın dahi kurucusu Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, başarılarının yanı sıra isminin ardındaki anlamla da sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, 'Eve' isminin hem Apple markasıyla hem de İncil’deki Havva (Eve) ve elma hikayesiyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

KENDİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Stanford Üniversitesi mezunu olan 27 yaşındaki Eve Jobs, yalnızca babasının mirasıyla değil, kendi başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Küçük yaşlardan itibaren binicilik sporuna ilgi duyan Eve, disiplinli çalışmalarıyla 25 yaş altı kategorisinde dünyanın en iyi 1000 binicisi arasında beşinci sıraya kadar yükseldi.

Steve Jobs ve kızı Eve Jobs

Akademik kariyerinin yanı sıra moda dünyasında da kendini kanıtlayan Eve Jobs, Milano’daki Bottega Veneta defilesinden paylaştığı karelerle sosyal medyada beğeni topladı. Zarif duruşu ve tarzıyla dikkat çeken Jobs, Emily Ratajkowski gibi ünlü modellerin bağlı olduğu ajansla anlaşarak modellik kariyerine adım attı.

İSMİNİN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Eve’in ismine dair yorumlar ise büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, 'Eve' isminin Apple’ın simgesi olan elma ile Havva mitine gönderme yaptığını, bazıları ise 'Steve' isminin başındaki harfler çıkarıldığında geriye 'Eve' kaldığını belirtiyor.

