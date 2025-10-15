Bakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar Değişecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisi ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini ve sistemin Nisan 2026’da devreye gireceğini açıkladı. Uraloğlu, 5G’nin internet hızını 4G’ye göre 10 kat artıracağını belirterek, bu teknolojinin Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

AA özel yayınında değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, “5G ihalesinin yarın olacak olmuş olması bizim için heyecan verici. Yılların hazırlığı ete kemiğe bürünmüş olacak. 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bir bedel beklemiyoruz, üstünde olacak.” dedi.

1 YILDA TÜM TÜRKİYE'DE

"Biz bunu İstanbul Havalimanı'nda, TBMM'de, 4 büyük kulüplerin stadlarında bunu deneyimledik. Yarın ihaleden sonra inşallah Nisan 2026'da ilk sinyalleri alacağız." diye konuşan Uraloğlu, "Önce büyük şehirlerde, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Bursa gibi merkezlerde ilk sinyalleri alacağız. Hepsini peyderpey hayata geçireceğiz. Tüm Türkiye'yi kapsaması 1 yılı alacak." dedi.

"5G testlerinde 100 megabit ile 1 gigabit arasındaki hızlara ulaştık. Şu andaki testte indirme hızı 1.8'e kadar çıkıyor. Gönderme hızı da aşağı yukarı 175'ler civarında. Bu rakamlar 5G'nin onaylandığını gösteren rakamlardır. 4G'ye göre 10 kat hızlı rakamlar. Hazineye vereceğimiz para 2 milyar 175 milyon dolar olacak. Yerlilikte 4,5G'nin üzerine geçeceğiz. 5G'de yüzde 60 yerlilik öngörüyoruz." bilgisini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Video izlemede 10 kat hızımız olacak. Esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarımını daha hızlı yapabilmek, ameliyat gibi operasyonları uzaktan anlık olarak yapabilmek, akıllı iletişim sistemleri hayata geçirmek."

Enerji verimliliğinde 4,5G'ye göre yüzde 30 tasarruf olacağını kaydeden Uraloğlu, bunun da robotların daha etkin kullanılmasına ve üretimin daha hatasız yapılmasına etkileri olacağını belirtti.

2G KULLANANLAR TELEFONLARINI DEĞİŞTİRECEK

Uraloğlu, "2G kullananlar 5G'yi kullanamayacak. Kullanmak isterse hem sim kartını hem de telefonlarını değiştirmeleri gerekecek. Bu 5G ihalesi ile beraber 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmeleri otomatikman uzatmış olacak. 5G hayata geçince 3G ve 4,5G'nin önemi kalmayacak ancak ses iletimi sağlayan 2G devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yeni baz istasyonlarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni baz istasyonlarının sahaya yerleştirilmesi gerekiyor. 41 noktada bunu yaptık. Bunları yerleştirip 5G'yi devreye almış olacağız. Özellikle nüfusun az olduğu yerlerde, hele pandemi ile uzaktan çalışma zorunluluğu olan yerlerde internet hızı konusunda talepler var. 5G ile yüzde 95'lik kapsama yüzde 100'e kadar çıkmış olacak. 6G sürecini maddi ve manevi olarak devam edeceğiz. Ülkemizde de çalışmalar başladı." dedi.

Kaynak: AA