Türkiye'de 5G İçin Geri Sayım: Bakan Uraloğlu Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik bir adım olarak nitelendirdiği 5G teknolojisine geçiş takvimini açıkladı. 4.5G'ye kıyasla sadece hız değil, mimari ve fonksiyonel olarak da devrim niteliğinde yenilikler getiren 5G'nin, Türkiye'de endüstri, sağlık ve ulaşım gibi birçok sektörü yeniden şekillendireceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık, ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 5G'ye kavuşmak için geri sayıma başladı.

MAKİNELER ARASI İLETİŞİM VE AKILLI ŞEHİRLER GÜÇLENECEK

5G teknolojisinin yüksek veri hızları ve artırılmış kapasite sunacağını belirten Uraloğlu, "Kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilir, büyük veri dosyalarını ise kısa sürede indirebilir" dedi. Teknolojinin aynı zamanda binlerce cihazın eş zamanlı bağlantısına olanak tanıyarak akıllı şehirlerin temel altyapısını oluşturacağını vurgulayan Bakan, "Bir fabrikada binlerce makinenin birbiriyle eş zamanlı bir şekilde iletişim kurması, şehirlerdeki sensör sistemlerinin senkronize çalışması mümkün olacak. Bu da üretimde verimlilikten afet yönetimine kadar pek çok alanda gelişim sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturacak.

GERÇEK ZAMANLI UYGULAMALAR MÜMKÜN HALE GELECEK

5G'nin getireceği "ağ dilimleme" (network slicing) teknolojisi sayesinde her sektöre özel sanal ağlar kurulabileceğini ifade eden Uraloğlu, teknolojinin en büyük avantajlarından birinin de ultra düşük gecikme süresi olacağının altını çizdi. Uraloğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"5G'nin neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan yapılan ameliyatlar ve sanal gerçeklik gibi gerçek zamanlı uygulamalar için hayati önem taşıyor. İletişimdeki bu anlık tepki kabiliyeti, pek çok sektörde gerçek zamanlı etkileşimlerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacak."

Gerçek zamanlı etkileşimler devreye girecek.

İHALE 16 EKİM'DE, HİZMET 1 NİSAN 2026'DA

Türkiye'de 5G deneyiminin halihazırda İstanbul Havalimanı, dört büyük futbol kulübünün stadyumları ve TBMM gibi sınırlı alanlarda sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, teknolojinin yaygınlaşması için yol haritasını paylaştı:

"16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte Türkiye’nin dijital geleceğini inşa edeceğiz."

Kaynak: İHA