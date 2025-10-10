Çığır Açan Keşif! Bu Bakteri, Kanser Hücrelerini Yok Ediyor

Yeni bir araştırma, kolera bakterisinin ürettiği bir proteinin kanser hücrelerini yok ettiğini ortaya koydu. Keşif, yan etkisiz yeni nesil tedaviler için büyük umut oldu.

Son Güncelleme:
Çığır Açan Keşif! Bu Bakteri, Kanser Hücrelerini Yok Ediyor
İspanyol bilim insanları, kanserle mücadelede umut olabilecek bir keşfe imza attı. Salamanca Üniversitesi’nden Antonio Hurtado liderliğinde yürütülen araştırma, Vibrio cholerae adlı bakterinin salgıladığı HapA isimli proteinin, kanser hücrelerini kendi kendine yok olmaya (apoptoz) zorladığını ortaya koydu.

HANGİ HÜCRELERDE ETKİLİ?

Araştırmanın sonuçları Cell Death Discovery dergisinde yayımlandı. Bilim insanları proteinin meme, kolon ve pankreas kanseri hücrelerinde etkili olduğunu belirledi. HapA proteini, hücrelerin yüzeyindeki PAR-1 ve PAR-2 reseptörlerini hedef alıyor. Normalde tümör büyümesiyle ilişkilendirilen bu reseptörler, HapA’nın etkisiyle farklı bir noktadan kesilerek ölüm sürecini başlatıyor. Salamanca Üniversitesi’nden araştırmacı Antonio Hurtado, 1Bu çalışma, bakteriyel proteinlerin gelecekte anti tümör tedavilerde kullanılabileceğini gösteriyor" diyerek keşfin önemine dikkat çekti.

Çığır Açan Keşif! Bu Bakteri, Kanser Hücrelerini Yok Ediyor - Resim : 1
Kolera bakterileri tarafından saldırıya uğrayan tümör hücrelerinin görüntüsü.

'BAZEN EN GÜÇLÜ TEDAVİ DOĞADAN GELİR'

Araştırma ekibi, HapA üretmeyen bakterilerle yapılan deneylerde hiçbir değişim gözlemezken, yalnızca HapA proteininin bulunduğu ortamlarda kanser hücrelerinin hızla öldüğünü tespit etti. Bilim insanlarına göre bu keşif, daha hedefli, daha az yan etkili yeni nesil tedavi yöntemlerinin önünü açabilir.
Hurtado, “Bazen en güçlü tedaviler doğadan gelir. Bu protein, kanseri içeriden durdurmanın yolunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews

Son Güncelleme:
