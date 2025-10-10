Eski Google CEO'sundan Yapay Zeka Uyarısı: 'Öldürmeyi Öğrenebilir'

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, yapay zekanın kötüye kullanım risklerine dikkat çekerek, eğitilen bir yapay zekanın öldürmeyi bile öğrenebileceğini söyledi. Schmidt’e göre yapay zeka insanlık için büyük bir fırsat, ancak kontrolsüz yayılması ciddi tehditler doğurabilir.

Google’ın 2001-2011 yılları arasında CEO’luğunu üstlenen Eric Schmidt, katıldığı bir zirvede yapay zekanın potansiyel risklerine dikkat çekti. Schmidt, yapay zekanın kötüye kullanılma ihtimaline değinerek, “Yapay zekada bir ‘aşırı yayılma’ sorunu olma ihtimali var mı? Kesinlikle” dedi. Schmidt, teknolojinin kötü aktörlerin eline geçerek farklı amaçlarla kullanılabileceğini ve suistimal edilebileceğini vurguladı.

Schmidt ayrıca, kapalı veya açık yapay zeka modellerinin hacklenerek koruma mekanizmalarının devre dışı bırakılabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi. Eğitim sırasında pek çok şeyi öğrenebilen yapay zekaların, kötü amaçlarla kullanılması durumunda ciddi tehlike yaratabileceğini ifade etti: “Kötü bir örnek, birini nasıl öldüreceklerini öğrenmeleri olurdu.”

Buna rağmen Schmidt, yapay zekanın geleceğine dair olumlu görüşlerini de paylaştı. Teknolojinin abartılmadığını, hatta yeterince önemsenmediğini belirterek, “Bize tam olarak benzemeyen ve büyük ölçüde kontrolümüz altında olan ‘yabancı bir zekanın ’ gelişi insanlık için çok büyük bir gelişme” dedi.

Schmidt’e göre yapay zeka insanlık için büyük bir fırsat, ancak kontrolsüz yayılması ciddi tehditler doğurabilir.

Yatırımlara da değinen Schmidt, yapay zeka alanındaki değerlemelerin dot-com balonuyla kıyaslanmasına rağmen tarihin tekerrür etmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Schmidt, yatırımcıların uzun vadede “muazzam getiri” beklentisiyle bu riski aldığını belirtti ve “Başka neden bu riski alsınlar?” yorumunu yaptı. Schmidt’in uyarısı, yapay zeka teknolojisinin hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.

