'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var

Prof. Dr. Alper Şener, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek amacıyla sıkça tüketilen kış çaylarının uzun süreli kullanımına karşı uyardı. Şener, "Bir aydan fazla tüketilen kış çayları toksin üreterek karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonu sezonunun başladığını belirtti. Şener, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek için sıkça başvurulan kış çayları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener, kış çaylarının uzun süreli kullanımının sağlık açısından risk taşıyabileceğini söyleyerek, "Bu çaylarda zamanla mantar üreyebiliyor. Mantarın salgıladığı toksinler karaciğer kanserine, uzun vadede ise böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Bu nedenle kış çaylarını bir aydan daha uzun süre kullanmak akılcı değil" dedi.

'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var - Resim : 1
Kış çayı, özellikle doğal denilerek çok sık tüketiliyor.

EN GÜVENLİSİNİ AÇIKLADI

Şener, vatandaşların rastgele ve etiketsiz ürünler yerine aflatoksin taramasından geçmiş kış çaylarını tercih etmesi gerektiğini belirterek, “Poşet formunda olanlarda mikro kalıntılar bağırsak florasını bozabiliyor, bu da toksinlerin emilimini artırıyor. En güvenlisi; sıcak suyun içine limon, zencefil ve tarçın gibi doğal ürünler eklemektir” ifadelerini kullandı.

'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var - Resim : 2
Prof. Dr. Alper Şener

Kış aylarında artan viral enfeksiyonlara karşı aşıların önemine değinen Prof. Dr. Şener, özellikle 65 yaş üstü bireylerin grip ve RSV aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, doktor kontrolünde C ve D vitamini takviyesi alınabileceğini belirterek, “C vitamini gribal enfeksiyonlarda en etkili vitamindir. Ancak D vitamini fazlalığı da zehirlenmeye yol açabilir, bu yüzden ölçüm yapmadan kullanılmamalı” uyarısında bulundu. Şener, “Kış çayı deyip geçmeyin” diyerek, yanlış ve uzun süreli kullanımın bağışıklığı desteklemek yerine vücuda zarar verebileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

