Vakalar Yeniden Artışta... Uzmanlardan Kritik Uyarı!

Sonbaharla birlikte okulların açılması ve iş yerlerinin dolması, grip ve COVID-19 vakalarında artışa neden oldu. tv100'e konuşan uzmanlar, paniğe gerek olmadığını ancak el hijyeni, havalandırma ve izolasyon gibi basit önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, okulların açılmasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, ancak bu durumun beklenen bir tablo olduğunu söyledi.

SERT TEDBİRLER ALINACAK MI?

Covid-19 virüsünün geçirdiği mutasyonlar ve toplumda oluşan bağışıklık sayesinde pandeminin başındaki kadar ağır seyirli ve öldürücü olmadığını belirten TTB Başkanı Azap, "Bağışıklığı baskılanmış hastalar veya ileri yaştaki kişiler gibi riskli gruplarda ağır seyredebiliyor. Bu nedenle sert tedbirlerin alınmasına gerek olmayacaktır. Virüste çok büyük bir değişim olup hem öldürücülüğünün artması hem de bağışıklıktan kaçabilmesi çok mümkün değil. Ama yeni bir virüsle yeni bir salgın her zaman olabilir. Zaten bu nedenle ülkelerin, sağlık otoritelerinin hazırlıklı olması çok önem taşıyor" dedi.

Uzmanlara göre COVID-19, artık eskisi gibi öldürücü değil.

ÖNLEM İÇİN NELER YAPILMALI?

Azap, alınması gereken önlemleriyse şöyle sıraladı: "COVID-19’da gördüğümüze benzer topluma yönelik ve bireylere yönelik önlemler alınmalı. Korunma için gerekli malzemeler (maske vb), aşı ve tedavi için ilaç teminine yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. Vatandaş olarak bizlerin yapabileceği/yapması gereken şeyler de var. El temizliğine dikkat etmek, kapalı ortamları iyi havalandırmak, risk grubundaki hastaların zamanında grip aşısını yaptırması, hasta kişilerin başkalarına bulaştırmamak için maske takmaları, fiziksel mesafeyi korumaları çok basit ama etkili yöntemlerdir."

'COVİD-19 ARTIK GRİP GİBİ'

Prof. Dr. Ümit Savaşçı ise COVID-19'un artık mevsimsel grip etkileri gösterdiğini belirterek, "Vaka artışları normal seyirde. Henüz influenza sezonu başlamadı ama aşılarımız geldi, özellikle risk grubundakiler mutlaka yaptırmalı" dedi. Savaşçı, soğuyan hava ve okulların açılmasıyla vakalarda artışın doğal olduğunu vurguladı: "Korkulacak bir tablo yok. Bağışıklığı zayıf kişiler dışında hastalık genelde hafif seyrediyor. Pandemi dönemindeki gibi kısıtlamalar gerektirecek bir durum söz konusu değil.”

ÖNLEM ÇOK BASİT

Aşılanma oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Savaşçı, “Virüs artık saldırgan değil. El hijyeni, havalandırma, yeterli uyku ve beslenme en etkili korunma yolları” dedi. Belirti gösterenlerin ise “en az 3-5 gün istirahat edip kendini izole etmesi gerektiğini” hatırlattı.

Kaynak: tv100