5G Devrimi Kapıda: Dijital Dönüşüm Hızlanıyor, Otonom Araçlar ve Uzaktan Cerrahi Gerçek Oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijital altyapısını kökten değiştireceğini vurgulayarak, stratejik sektörlerde devrim niteliğinde yenilikler vaat ediyor. 16 Ekim'de yapılacak yetkilendirme ihalesi öncesi açıklamalarda bulunan Uraloğlu, bu teknolojinin sadece bireysel kullanıcıları değil, sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi alanları da dönüştüreceğini belirtti.5G'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, mevcut 4,5G'ye göre mobil internet hızlarını 10 katına kadar çıkaracak olması.

'MOBİL İNTERNET HIZLARINDA 10 KATA VARAN ARTIŞ'

Bakan Uraloğlu, bu ilerlemenin çok düşük gecikme süreleri ve yoğun makine haberleşmesi sayesinde mümkün olacağını ifade etti. "Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleriyle birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak" diyen Uraloğlu, somut örnekler verdi: "Mesela tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkânlardan faydalanılacak."

UZAKTAN AMELİYAT DÖNEMİ

Bu yenilikler, günlük hayatı ve endüstriyi baştan şekillendirecek. Tam otonom araçlar, gerçek zamanlı veri akışıyla trafikte daha güvenli ve verimli olacak. Sağlık sektöründe ise doktorlar, yüksek hızlı bağlantılar sayesinde kilometrelerce uzaktaki ameliyatları yönetebilecek. Tarım alanında akıllı sensörler verimliliği artırırken, fabrikalarda endüstriyel IoT entegrasyonu üretim süreçlerini optimize edecek. Uraloğlu, akıllı şehir projelerinin de bu sayede ivme kazanacağını ekledi.

Türkiye'nin 5G yolculuğunda yerli ve milli unsurlara özel vurgu yapan Bakan, ihale şartlarında yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a kadar milli haberleşme ekipmanı kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu. "Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" şeklinde konuşan Uraloğlu, bu adımların teknolojik bağımsızlığı güçlendireceğini vurguladı. İhalenin tamamlanmasıyla Türkiye, 5G altyapısını hızla yaygınlaştırarak küresel rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi