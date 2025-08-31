Bakan Uraloğlu Açıkladı! İşte Türkiye'nin 5G'ye Geçeceği Tarih...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025'te yapılacağını duyurdu. 1 Nisan 2026'da hizmete girecek 5G ile mobil internet hızı en az 10 kat artacak, yerli üretim teşvik edilecek.

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş için geri sayıma başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025’te gerçekleştirileceğini ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin vatandaşlara 5G hizmeti sunmaya başlayacağını duyurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlanırken, Uraloğlu, yeni dönemde mobil internet hızının en az 10 kat artacağını belirtti.

İHALE BEDELİ BELİRLENDİ

Bakan Uraloğlu, ihalenin yalnızca Türkiye’de GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan mevcut işletmecilerin katılımına açık olacağını belirtti.

“700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek” diyen Uraloğlu, işletmecilerin kendi stratejilerine göre frekans bandı almak için yarışacağını ve frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebileceğini ifade etti. İhale şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini, bu tarihten itibaren işletmecilerin her yıl cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeyeceğini ve yeni yetkilendirme rejiminin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacağını açıkladı.

'İNTERNET HIZIMIZ EN AZ 10 KAT ARTACAK'

İşletmeciler, tekliflerini 9 Ekim 2025’ten itibaren sunabilecek, son başvuru tarihi ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olarak belirlendi. İhale, aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda yapılacak.5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde dönüm noktası olacağının altını çizen Uraloğlu, “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” dedi.

Bakan, 5G altyapısında yerli ve milli üretime de vurgu yaptı: “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.”

