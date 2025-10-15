Instagram'da Yeni Dönem! Tüm Ülkelerde Devreye Giriyor, Artık O Paylaşımları Göremeyecekler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meta’dan yapılan yazılı açıklamada, genç yaştaki Instagram kullanıcılarının maruz kaldığı içeriklerin denetimi için getirilen yeni önlemler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Instagram’daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık ‘13 yaş ve üzeri’ film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram’da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi.

TÜM ÜLKELERDE DEVREYE GİRECEK

Yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar tüm ülkelerdeki 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarına otomatik ayar olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, yetişkinlere yönelik içeriklerin sadece ebeveynin izin verdiği durumda kullanıcıya sunulacağı aktarıldı.

Meta, genç yaştaki Instagram kullanıcılarını zararlı içeriklerden korumak için yeni bir güvenlik sistemi getiriyor

Ayrıca, rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütüne yönelik içerikler gibi halihazırda genç kullanıcılardan gizlenen paylaşımların yanı sıra, yeni düzenleme kapsamında argo ifadeler, tehlikeli hareketler, zararlı ve bağımlılık yapıcı maddeler içeren içeriklerin de 18 yaşın altındaki kullanıcılara gösterilmeyeceği veya önerilmeyeceği kaydedildi.

Genç kullanıcıların bu tür paylaşımları yapan hesapları takip edemeyeceği, bu içeriklerle ilgili kelimeleri aratamayacağı ve bu tür mesajları açamayacağı da vurgulandı. Meta, söz konusu adımın dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşleri dikkate alınarak atıldığını belirtti. Instagram’ın bu kararı, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik küresel yasak tartışmalarının arttığı dönemde geldi.

Artık 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak “13 yaş ve üzeri” içerik derecelendirmesine göre ayarlanacak

AVUSTRALYA YASAKLADI

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi platformlar yasaya uymadıkları takdirde 33 milyon dolara kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak. Avustralya’nın ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi ülkelerde de benzer yasa tasarıları gündeme gelirken, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri yeniden dünya çapında tartışılmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi