Apple Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı! MacBook Pro ve iPad Pro Fiyatları Uçtu! İşte Güncel Fiyat Listesi

Teknoloji devi Apple, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıtırken Türkiye fiyatlarına da sessiz sedasız zam yaptı. Yapılan zamlarla birlikte Mac ve iPad serilerinde fiyatlar 5 ila 15 bin TL arasında arttı. İşte mac serisinin güncel fiyatları...

MAC SERİSİNE REKOR ZAM

ABD merkezli şirket, M5 çipli MacBook Pro’nun tanıtımıyla birlikte tüm Mac modellerinin fiyatları değişti. Yeni yapılan zamla birlikte;

MacBook Air (M4 çipli) başlangıç fiyatı 49.999 TL’den 57.999 TL’ye,

MacBook Pro başlangıç fiyatı 79.999 TL’den 94.999 TL’ye,

iMac fiyatı 72.999 TL’ye,

Mac mini fiyatı 36.999 TL’ye,

Mac Studio ise 118.999 TL başlangıç fiyatına yükseldi.

Yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro modellerinin tanıtımıyla birlikte Mac ve iPad serisinin tüm fiyatları 5 ila 15 bin TL arasında arttı.

Yeni M5 çipli 14 inç MacBook Pro, önceki modele göre 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha güçlü grafik işlemcisi sunuyor. 24 saate kadar pil ömrü vaat eden cihaz, 94.999 TL’den ön siparişe açıldı.

iPAD MODELLERİ DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

Apple, Mac modelleriyle birlikte iPad serisinin fiyatlarını da artırdı.

11 inç iPad Pro (M5 çipli): 49.999 TL → 59.999 TL

13 inç iPad Pro (M5 çipli): 64.999 TL → 74.999 TL

iPad mini: 24.999 TL → 29.999 TL

iPad Air: 29.999 TL → 34.999 TL

Standart iPad: 16.999 TL → 19.999 TL

Yeni M5 çipli iPad Pro, önceki modele göre 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı sağlarken, Wi-Fi 7 ve gelişmiş hücresel bağlantı desteğiyle profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

