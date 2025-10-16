Mango'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ünlü Giyim Devi Hacklendi! Kredi Kartı Bilgileri, Telefonlar Tehlikede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü İspanyol moda markası Mango, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirket, bazı müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini ancak finansal verilerin güvende olduğunu açıkladı.

TELEFON NUMARALARI VE MAİLLER AÇIĞA ÇIKTI

Mango’nun yaptığı resmi açıklamada, belirli müşteri bilgilerinin yetkisiz erişime maruz kaldığı doğrulandı. Ele geçirilen veriler arasında isim, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numaralarının bulunduğu belirtildi. Ancak şirket, kredi kartı, banka bilgileri, kimlik ya da şifrelerin saldırıdan etkilenmediğini vurguladı.

Saldırının geçtiğimiz hafta sonunda tespit edildiği, ardından güvenlik protokollerinin hızla devreye sokulduğu ve çevrim içi hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşanmadığı açıklandı.

RESMİ KURUMLARA BİLDİRİLDİ

Mango, olayı fark eder etmez İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumları bilgilendirdi. Şirket, “Müşteri güvenliği en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullanarak, müşterilerden gelen sorular için özel bir iletişim hattı oluşturdu.

MÜŞTERİLERE UYARI

Firma, mağduriyet yaşanmaması için müşterilerine dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu:

Şüpheli e-posta veya telefon çağrılarına itibar etmeyin.

Bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin.

Şüpheli durumlarda doğrudan Mango müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Mango, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi