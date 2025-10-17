Yeni Birikim Trendi! Altına Parası Yetmeyenler Artık Buna Yöneldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, yatırımcıların yönünü gümüşe çevirdi. Altın almakta zorlanan vatandaşlar hem yatırım hem de hediye tercihlerinde artık gümüşü tercih ediyor. Artan ilgiyle birlikte gümüş üreticileri, takı ve düğün tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

Kuyumcu Göksel Günaltay, “Gümüş artık düğünlerde takı aracı haline geldi. 50, 100, 250 gramlık gümüş seçenekleri büyük ilgi görüyor. Gümüşe gücü yetmeyenler ise platine yöneliyor” dedi.

ALTIN REKOR KIRDI, GÜMÜŞ PARLADI

Gram altının 5 bin 700 lirayı aşmasıyla yatırımcıların odağı değişti. Son 8 ayda yüzde 65 değer kazanan gümüş, hem yatırımcıların hem de evlenecek çiftlerin yeni gözdesi oldu. Altının yükselişiyle birlikte düğünlerde takı tercihlerinde de gümüşe yönelim artarken, kuyumcularda gümüş çeşitleri dikkat çekiyor.

“ALTINA GÜCÜ YETEN ALIYOR, DİĞERLERİ GÜMÜŞE KAÇIYOR”

Kuyumcu Göksel Günaltay, Türk halkının altın tutkusunun devam ettiğini ancak fiyat artışlarının yeni eğilimleri beraberinde getirdiğini söyledi. Günaltay, “Milletimiz altını sever ama fiyatlar arttıkça herkes bütçesine göre hareket ediyor. Altına gücü yeten yine alıyor, ancak alım gücü azalan vatandaş gümüşe ve hatta platine yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Gümüş hem yatırımcıların hem de evlenecek çiftlerin yeni gözdesi oldu.

“ARTIK ÇOCUKLAR BİLE GÜMÜŞ BİRİKTİRİYOR”

Son dönemde gümüşe olan ilginin dikkat çekici düzeye ulaştığını belirten Günaltay, “Artık insanlar gümüşü yalnızca takı olarak değil, yatırım aracı olarak da görüyor. Hatta çocuklarının kumbarasındaki birikimlerle bile gümüş almak isteyen aileler var. Küçük meblağları bile gümüşe yatırmak isteyenler çoğaldı, bu da piyasada ciddi bir hareketlilik yarattı” dedi.

“PLATİN DE ZİNCİRE EKLENDİ”

Küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını vurgulayan Günaltay, “Altına erişemeyen vatandaş, elinde kalan parayla gümüş alıyor. Ancak son dönemde gümüşe bile yetişemeyenlerin platine yöneldiğini görüyoruz. Artık yatırım zincirine platin de dahil oldu” diye konuştu.

Günaltay, "İlerleyen süreçte devlet uygun görürse gümüş çeyrek ya da gümüş gram gibi ürünler de piyasaya çıkabilir." dedi.

“YAKINDA GÜMÜŞ ÇEYREK GÖREBİLİRİZ”

Altın fiyatlarının mevcut hızla artmaya devam etmesi halinde gümüşün daha da değerleneceğini öngören Günaltay, “Eğer altındaki bu yükseliş devam ederse, gümüş talebi daha da artar. Hatta ilerleyen süreçte devlet uygun görürse gümüş çeyrek ya da gümüş gram gibi ürünler de piyasaya çıkabilir. Bu bir tahmin ama piyasada beklenti bu yönde” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA