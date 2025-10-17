Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Yolda! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...

Benzin fiyatlarında litre başına 1 TL indirim beklentisiyle İstanbul’da 52,18 TL, Ankara’da 53,03 TL, İzmir’de 53,35 TL seviyelerine gerileme sinyali geliyor.

Araç sahipleri için sevindirici bir gelişme yaşanıyor; petrol fiyatlarındaki ani düşüş sayesinde benzinde litre başına 1 TL indirim beklentisi hakim. Bu indirim, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde pompaları etkileyecek ve sürücülerin cebini rahatlatacak. Piyasalar, brent petrolün gerilemesiyle nefes alırken, döviz kurlarındaki istikrar da fiyat dengesini koruyor.

Güncel verilere göre, 17 Ekim Cuma sabahı akaryakıt fiyatları sabit seyrederken, motorin ve LPG'de henüz bir hareketlilik gözlenmiyor. Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların haftasonu öncesi son dakika sürprizlere yol açabileceğini belirtiyor.

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 52,18 TL
  • Motorin: 53,27 TL
  • LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52,00 TL
  • Motorin: 53,13 TL
  • LPG: 27,08 TL

Ankara

  • Benzin: 53,03 TL
  • Motorin: 54,29 TL
  • LPG: 27,60 TL

İzmir

  • Benzin: 53,35 TL
  • Motorin: 54,61 TL
  • LPG: 27,53 TL
Kaynak: Haber Merkezi

