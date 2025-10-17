Son 5,5 Yılın En Sert Yükselişi! Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5910 TL’ye, ons altın ise 4381 dolara ulaşarak tarihi zirvelerini yeniledi. Pazartesi gününden bu yana yüzde 8,20 prim yapan ons fiyatı, son 5,5 yılın en güçlü haftalık artışını kaydetti. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın ilk kez 10 bin TL sınırını aşarak yatırımcıların gündemine oturdu.

Bu prim, Mart 2020’den bu yana görülen en sert haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti. En son 23 Mart 2020 haftasında ons altın yüzde 8,50 değer kazanmıştı. Ayrıca ons fiyatı, yıllar sonra ilk kez 9 haftalık kesintisiz yükseliş serisine doğru ilerliyor. Ons altındaki güçlü seyir gram altına da yansıdı. 17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5910 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde ise 5855 TL civarında işlem gördü.

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden sürüyor

ÇEYREK 10 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Kapalıçarşı’daki hareketlilik de dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde gram altın 6125–6200 TL bandında alım-satım görürken, çeyrek altın tarihte ilk kez 10 bin TL’yi aştı. Kuyumcularda çeyrek altın 10040 – 10145 TL aralığında işlem görüyor.

Gram altın 5910 TL’ye, çeyrek altın ise 10 bin TL’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişte, ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle artan jeopolitik riskler, dolar endeksindeki zayıf seyir, ABD hükümetinin 17 gündür kapalı olması nedeniyle oluşan belirsizlikler ve FED’in faiz indirimi beklentileri etkili oluyor. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altını yeni rekor seviyelere taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi