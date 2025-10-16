Jeopolitik Krizler Altını Uçurdu! Tarihi Seviye Aşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla üst üste beşinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek tarihî bir seviyeye ulaştı. Küresel belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

KÜRESEL GERİLİMLER ALTINI UÇURDU

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşı, ABD federal hükümetinin kapanma ihtimali ve faiz indirimi beklentileri, piyasaları sarstı. Tüm bu gelişmeler, altına olan talebi artırdı.

Uluslararası spot altın, %1,2'lik artışla ons başına 4.262 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Ons altındaki yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Gram altın, %1,3 oranında değer kazanarak 5.736 lirayı aşarak rekor kırdı.

Öte yandan, ons gümüş de 53,50 dolar seviyesine tırmanarak tarihi zirveye yaklaştı.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR

ABD’li yetkililer, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini genişletmesinin küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiğini vurguladı.

Washington, buna karşılık olarak misilleme önlemleri üzerinde çalıştığını duyurdu.

Salı günü itibarıyla iki ülke, karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine liman ücretleri uygulamaya başlamıştı.

TRUMP’IN SÖZLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimine işaret etmesinin, altın fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın yaşananları açıkça “ticaret savaşı” olarak tanımlaması, piyasada tansiyonu daha da artırdı ve altına ek bir ivme kazandırdı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA MI?

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin’e karşı ihracat kontrolleri ve ek önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Pekin’in Rusya’dan yaptığı petrol alımlarına yönelik ek vergiler getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

