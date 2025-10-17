Dolar ve Euro Kurunda Yeni Gün! İşte Güncel Piyasa Verileri

Dolar/TL kuru 17 Ekim 2025 sabahı 41,9351 seviyesine ulaşırken, euro/TL ise 49,1629 bandında işlem görüyor. Küresel faiz beklentileri ve enflasyon verileri, döviz piyasalarını dalgalı bir güne taşırken yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor.

Dolar ve Euro Kurunda Yeni Gün! İşte Güncel Piyasa Verileri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalar yeni bir güne uyanırken, döviz kurları yatırımcıların ve günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan takipçilerin radarında olmayı sürdürüyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, altın ve döviz hareketleri finansal kararları doğrudan etkiliyor. 17 Ekim 2025 Cuma sabahı, dolar/TL 41,9351 seviyesinden alıcı bulurken, euro/TL de 49,1629 bandında dengelenmiş görünüyor.

Gün içinde Fed'in olası faiz sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları gibi gelişmelerle kur dalgalanmaları artabilir.

Son 5,5 Yılın En Sert Yükselişi! Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı, Rekor Üstüne Rekor KırıyorSon 5,5 Yılın En Sert Yükselişi! Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı, Rekor Üstüne Rekor KırıyorEkonomi

Fitch’ten Yürek Hoplatan Döviz Kuru Tahmini: Dolar 2027 Sonunda O Rekoru AşacakFitch’ten Yürek Hoplatan Döviz Kuru Tahmini: Dolar 2027 Sonunda O Rekoru AşacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son 5,5 Yılın En Sert Yükselişi! Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı
Okan Buruk Bile Tutamadı! Osimhen Galatasaray’dan Gidiyor: ‘Hiçbir Kuvvet Tutamaz’ Diyerek Açıkladı Resmen Duyuruldu! Galatasaray'a Veda Ediyor
Jeopolitik Krizler Altını Uçurdu! Tarihi Seviye Aşıldı Jeopolitik Krizler Altını Uçurdu! Tarihi Seviye Aşıldı
Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı Resmen Duyurdular! İşte Alacağı Dev Ücret
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı
Son 5,5 Yılın En Sert Yükselişi! Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor Çeyrek Altın 10 Bin Lirayı Aştı
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında