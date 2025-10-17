Dolar ve Euro Kurunda Yeni Gün! İşte Güncel Piyasa Verileri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalar yeni bir güne uyanırken, döviz kurları yatırımcıların ve günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan takipçilerin radarında olmayı sürdürüyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, altın ve döviz hareketleri finansal kararları doğrudan etkiliyor. 17 Ekim 2025 Cuma sabahı, dolar/TL 41,9351 seviyesinden alıcı bulurken, euro/TL de 49,1629 bandında dengelenmiş görünüyor.

Gün içinde Fed'in olası faiz sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları gibi gelişmelerle kur dalgalanmaları artabilir.

