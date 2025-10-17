Merkez Bankası Açıkladı! İşte Dolar, Faiz, Enflasyon İçin Tahminler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı.

DOLAR

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,89 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu.

FAİZ

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi