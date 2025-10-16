Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor

Merkez Bankası rezervleri 10 ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolardan 189,7 milyar dolara çıkarak yine rekor kırdı.

Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. Merkez Bankası'nın güncel verilerine göre döviz rezervleri, geçtiğimiz hafta 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükselerek rekor tazeledi.

Böylece rezervlerde 3 milyar 518 milyon dolarlık artış yaşandı. Altın rezervleri de 99 milyar 189 milyon dolardan 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri ise 87 milyar 27 milyon dolardan 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor - Resim : 1

SWAP HARİÇ YÜKSELİŞ

Swap hariç net rezervlerde de toparlanma süreci devam etti. 10 Ekim haftasında swap hariç net rezervler 61,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 59,5 milyar dolar seviyesindeydi.

