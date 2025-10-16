Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Ekonominin 2026 Yılında Yüzde 3.8 Büyümesi Bekleniyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni’nde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

2026'DA YÜZDE 3.8 BÜYÜME HEDEFİ

Yılmaz, küresel ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, “Küresel ölçekteki belirsizlikler ve ılımlı büyüme görünümüne rağmen, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir” dedi.

İhracatta kesintisiz artış hedeflediklerini belirten Yılmaz “2026 yılı için 282 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

2026 yılı için 282 milyar dolarlık ihracat hedefi

Yılmaz, OVP’nin (Orta Vadeli Program) temel amaçları arasında finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması ve enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilerek fiyat istikrarının sağlanması olduğuna dikkat çekildi.

İstihdam verilerine de değinen Yılmaz, 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e, 2026’da ise yüzde 8,4’e gerilemesinin öngörüldüğünü söyledi.

2024’te ekonomi yüzde 3,3 büyüme kaydetti

2024'TE YÜZDE 3.3 BÜYÜDÜ

Büyüme rakamlarını paylaşan Yılmaz “2024’te ekonomimiz yüzde 3,3 büyüme kaydetti. 2025 için de yüzde 3,3 oranında büyüme bekliyoruz” dedi. Yılmaz bu yıl milli gelirin 62,2 trilyon lira, 2026’da ise 77 trilyon liraya ulaşacağı tahmin ettiklerini belirtti.

EĞİTİM BÜTÇESİ

Eğitim bütçesine de özel vurgu yapan Yılmaz, yükseköğretim dahil eğitim harcamalarının 2026’da 2 trilyon 896 milyar liraya çıkarılacağını, bütçeden en yüksek payın yüzde 15,3 oranıyla eğitime ayrılacağını açıkladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Yılmaz, afetlere dayanıklı şehirlerin inşasının ve yeniden yapılanmanın bütçede öncelikli alanlardan biri olmaya devam edeceğini vurguladı.

